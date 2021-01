Předání moci na twitteru bude složitější než při nástupu Trumpa

Washington - Procesu předávání moci mezi administrativou končícího amerického prezidenta Donalda Trump a týmem kolem Joea Bidena se účastní i velké sociální sítě. Facebook, Twitter i YouTube s koncem Trumpova mandátu převádí oficiální prezidentské účty do rukou nových správců. Deník The New York Times (NYT) informuje, že v případě Twitteru letos přechod nebude tak jednoduchý jako před čtyřmi roky.

Na začátku roku 2017 odcházející prezident Barack Obama zkrátka "odevzdal klíče" od twitterového účtu @POTUS, jehož uživatelské jméno je obvyklou zkratkou slovního spojení President of the United States ("prezident Spojených států"). Trumpův tým tehdy účet dostal i s miliony sledujících, zatímco starší příspěvky byly přesunuty do digitálního archivu.

Tentokrát bude proces jiný, a to i v případě oficiálních účtů Bílého domu, viceprezidenta a první dámy USA. Biden a jeho spolupracovníci nedostanou existující účty se všemi odběrateli, kterých je v případě @POTUS přes 33 milionů, u účtu @FLOTUS určeného první dámě zase lehce přes 16 milionů.

Místo jednoduchého předání těchto kanálů Twitter po inauguraci Bidena "povýší" účty jeho týmu do pozice oficiálních profilů prezidenta či viceprezidenta. Uživatelské jméno @POTUS dostane dnešní @PresElectBiden, heslo @VP dostane dosavadní senátorský účet Kamaly Harrisové @SenKamalaHarris, z @FLOTUSBiden se stane @FLOTUS a z @Transition46 se stane @WhiteHouse.

Potíž je pro novou administrativu v tom, že zmíněné účty Bidenova týmu mají v tuto chvíli výrazně méně sledujících než ty vládní. "Přechod znamená, že digitální operace kolem Bidena bude muset převážně začít od píky," píše NYT.

Twitter nicméně avizoval, že uživatelé kteří aktuálně sledují například účet Bílého domu, budou na plánovanou transformaci upozorněni. Co se týče dalších platforem, Facebook hodlá Bidenovi předat stránku Bílého domu i s jejími fanoušky, stejně jako Instagram a YouTube.