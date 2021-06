Předáci odborů pohrozili nátlakovými akcemi, kdyby nerostly platy

Praha - Předáci odborových centrál pohrozili případnými nátlakovými akcemi, pokud by se od ledna neměly zvednout platy ve veřejném sektoru. Pro pracovníky státu a veřejné sféry požadují přidání aspoň o inflaci. Po prvním kole jednání s ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD) to novinářům řekli předsedové Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumír Dufek. Maláčová jejich požadavky podpořila. Jednání budou pokračovat v červenci.

Ministerstvo financí v prvním návrhu rozpočtu se schodkem 390 miliard korun s růstem platů nepočítá. Podle materiálů k přípravě rozpočtu by stát měl příští rok na platy vydat zhruba 239,9 miliardy, tedy o 3,3 miliardy víc než letos. Přibýt má 5500 míst, celkem jich má ve veřejném sektoru být 482.500. Průměrný plat má letos činit 40.136 korun a příští rok o 15 korun víc, vyplývá z údajů resortu financí. Pro letošek ministerstvo financí očekává průměrnou míru inflace 2,5 procenta a příští rok 2,3 procenta.

"Budou to tvrdá jednání. Možná budeme muset přistoupit k tvrdým krokům. Věřím, že shodu najdeme a v rozpočtu bude zakomponována částka na růst platů," uvedl Středula. Podle něj je možné vyjednávat jen o přidání nad inflaci, při kterém lidem neklesne reálný příjem.

Návrh rozpočtu musí vláda schválit do konce září, poté ho posílá Sněmovně. Podle Dufka je do té doby na vyjednávání čas. "Máme dostatečný prostor pro jednání. Je nepřijatelné, abychom hovořili o nule. To znamená minus (reálně), tedy snížení životní úrovně. Není možné, aby byla ČR v odměňování na chvostu. Nepracujeme hůř než lidé v Německu či Dánsku. Politici musí pochopit, že máme v ruce i jiné nástroje," uvedl Dufek. Podle něj je pro tlak na růst výdělků "nejefektivnější doba" právě před volbami. Odborář řekl, že pro zdravotníky bude ASO jako druhá největší centrála v zemi požadovat růst výdělků nejméně o deset procent.

Dufek míní, že státní rozpočet na tom není tak špatně a je na politicích, kde peníze na navýšení najdou. Středula znovu kritizoval zrušení superhrubé mzdy a další daňové změny. "Jestliže politik udělal špatné rozhodnutí v daňové oblasti a - expresivně řečeno - vyhodí oknem 230 miliard korun a pak to chce po svých zaměstnancích, tak je to nefér. Proč to mají zaplatit hasiči?" řekl Středula.

Podle Maláčové budou jednání pokračovat v červenci a v dalším kole by se mělo začít mluvit o konkrétním navýšení. "Je jasná zpráva, že nepřipustíme nulu, protože znamená pokles (reálných příjmů)," uvedla ministryně.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už dřív řekla, že si zaměstnanci polepšili po zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu. Čistého tak vydělávají víc. Maláčová podotkla, že se vyjednává o růstu výdělků pro příští rok. "Argumentovat letoškem je bezpředmětné," dodala šéfka resortu práce. Zmínila nasazení zaměstnanců veřejné sféry v době epidemie.