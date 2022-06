Před Zelenským promluví v Parlamentu šéfové obou komor i premiér

Praha - Středečnímu on-line vystoupení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského před oběma českými parlamentními komorami budou předcházet projevy předsedů Senátu a Sněmovny Miloše Vystrčila a Markéty Pekarové Adamové a premiéra Petra Fialy. Poslanci a senátoři budou ve svých sídlech. Vystoupení politiků se budou tlumočit simultánně z češtiny do ukrajinštiny a naopak, vyplývá z informací ČTK z horní a dolní komory.

Vystrčil pronese v 11:30 krátké úvodní slovo ze Senátu, Pekarová Adamová ze Sněmovny. Ze Sněmovny přednese příspěvek také Fiala, měl by se věnovat přístupu Česka k ruské vojenské invazi na Ukrajinu a výhledu do budoucna i ve vztahu k českému předsednictví v Radě Evropské unie v letošním druhém pololetí. Projev Zelenského by měl začít zhruba v 11:40. Oproti plánu bylo vystoupení ukrajinského prezidenta asi o půl hodiny posunuto, sdělil večer ČTK mluvčí předsedkyně Poslanecké sněmovny Martin Churavý. Původně měl promluvit v 11:15. Závěrečné slovo má přednést Pekarová.

"Poslední přípravy spočívají zejména v koordinačních pracích mezi informatiky a těmi, kdo budou zajišťovat přenos dat, aby si všichni správně dokázali předat slovo," řekl dnes České televizi Vystrčil. Po skončení vystoupení ukrajinského prezidenta Senát podle něho otevře bod, který bude na Zelenského projev reagovat. Stanovisko horní komory připravuje tradičně její zahraniční výbor. Rovněž poslanci mají jednat na téma "podpory územní celistvosti Ukrajiny a odsouzení válečné agrese Ruské federace".

Ve Sněmovně i v Senátu se bude Zelenského projev přenášet na velkoplošné obrazovky, které patří k vybavení jednacího sálu. Při schůzích se na nich zobrazují informace o postupu parlamentního jednání včetně například výsledků hlasování. Projev Zelenského bude tlumočen přímo do reproduktorů v sále, tlumočen bude tedy i na během přenosu na webu a kanálu YouTube, uvedla na dotaz ČTK tisková tajemnice horní komory Lada Faldynová.

Zelenskyj od ruské invaze promluvil na dálku v mnoha parlamentech, včetně evropského, britského, německého, izraelského a slovenského, a také v americkém Kongresu. V projevech obvykle děkuje za podporu a žádá, aby ji země zintenzivnily. Hovoří také o ukrajinských potřebách či sankcích vůči Rusku.