Praha - Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů se dnes sejdou ve Strakově akademii nad návrhem rozpočtu na příští rok. Plán hospodaření státu chce vláda schválit a poslat k projednání Sněmovně 19. září. Na konci srpna se s odbory dohodla na růstu platů ve veřejném sektoru od ledna. Spor trvá u mezd ve zdravotnictví, kde odbory žádají desetiprocentní růst platových tarifů, protože jim ho přislíbila předchozí vláda. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) ale plošné přidání odmítá. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče je proto od poloviny srpna ve stávkové pohotovosti.

Jednání se sociálními partnery kabinet zatím neuzavřel u plánu na růst minimální mzdy. Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo návrh na její zvýšení od ledna o 1500 korun na 13.700 korun. Představuje to růst o 12,3 procenta. Proti se staví zaměstnavatelé. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) počítá, že návrh po připomínkovém řízení tripartita projedná až na dalším zasedání 24. září.

Ve veřejné sféře se většině pracovníků podle dohody z 31. srpna zvednou platové tarify o pět procent, policistům a hasičům o dvě procenta. Zbývající peníze poputují do odměn a příplatků. Učitelům by se pak měl základ platu zvednout o desetinu.

Vláda původně chtěla částku na platy zvednout o šest procent. Na navýšení tak mělo příští rok být asi 22,3 miliardy korun. Ve středu se koaliční hnutí ANO a ČSSD domluvily, že přidají v rozpočtu ještě další tři miliardy. Suma na platy bude zhruba o osm procent vyšší. Podle ministerstva financí tak do navýšení poputuje celkem 29,8 miliardy, a to i včetně odvodů a financí z EU. Celkem by se na platy mělo příští rok vydat 282 miliard.

Návrh rozpočtu počítá se schodkem 40 miliard korun oproti původně avizovaným 50 miliardám. Celkové výdaje rozpočtu by tak měly být 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. Prioritami rozpočtu jsou podle ministerstva financí investice, zvyšování životní úrovně seniorů a růst platů ve státní správě.