Před zápasem je sci-fi říct si, že dám gól Anglii, řekl Brabec

Praha - Prvním reprezentačním gólem v 16. startu přispěl stoper Jakub Brabec v kvalifikačním duelu o postup na mistrovství Evropy 2020 proti Anglii k výhře 2:1. Sedmadvacetiletý plzeňský kapitán se podle dohody rozběhl oslavit gól na lavičku k náhradníkovi Ladislavu Krejčímu, přestože vstřelení branky považoval před utkáním za sci-fi.

"Před zápasem je to sci-fi říct si, že dám gól Anglii. Krejda mi říkal, že když ho dám, musím běžet za ním. Když jsem ho dal, bylo to jediné, co mě napadlo, protože hledat rodinu v publiku by bylo složité, takže jsem běžel za ním, abych to s ním oslavil," řekl novinářům Brabec.

"Jsem za gól hrozně šťastný. Byl hrozně důležitý, protože se nám povedlo vrátit zpátky do utkání, a pak jsme na to navázali i výkonem. V první půli se nám dařilo hrát, i odzadu, a být soupeřem pro Anglii," uvedl Brabec.

Trefě zatím nechce připisovat velký význam. "To se ukáže, až jestli postoupíme na Euro. Pokud ano, tak si připíšu gól, který nám pomohl k tomu, že jsme se na něj kvalifikovali," prohlásil sparťanský odchovanec.

Češi od páté minuty prohrávali po proměněné penaltě Harryho Kanea, ale už za čtyři minuty přišli po rohovém kopu s odpovědí. "Buď někdo z nich v souboji nebo někdo od nás prodloužil balon na zadní tyč. Ocitl jsem se tam sám, ani to nebylo nějaké těžké. Dal jsem to snad kolenem a jsem rád, že to propadlo až do brány," popsal svoji trefu Brabec.

Mužstvo trenéra Jaroslava Šilhavého se podle Brabce snažilo hrát aktivně. "Nechtěli jsme hrát zanďoura na vápně, čekat, co se stane a prohrát třeba smolně v 90. minutě 0:1, z toho bychom nikdo neměl radost. Radši bychom dneska prohráli s tím, že jsme se pokusili o to hrát fotbal a fanoušky trochu pobavit. Dneska se nám to povedlo i s výsledkem, za což jsem hrozně rád. Neberu to jako ohromnou euforii. Cíl zní pořád jasně, postoupit na Euro," řekl Brabec.

Předzápasovými prognózami v médiích, jak hrát proti Anglii, se nezabýval. "Nečetl jsem to, ale pak vždycky zavolá babička, že ví, jak na ně, že to četla," prohlásil někdejší hráč belgického Genku či tureckého Rizesporu.

Češi nyní musí na podobný výkon navázat v dalších utkáních. "Je hrozně důležité, ať už proti Severním Irům (v přípravném zápase) nebo pak na dalším srazu, abychom se od toho odrazili. Dneska jsme si potvrdili, ukazuje to i Slavie, že i proti top týmům se dá hrát. Náročným způsobem hry, který se nám dneska povedl," uvedl Brabec.

Výběru kouče Jaroslava Šilhavého psychicky pomohla zářijová výhra 3:0 v Černé Hoře po porážce 1:2 v Kosovu. "Nepovedlo se nám utkání s Kosovem. Přišla ohromná panika, jak z médií, tak od lidí, všech. Nevím, jestli byla na místě. Pak jsme zvládli těžké utkání pod tlakem s Černou Horou venku a to nám taky pomohlo k tomu, že do utkání s Anglií jsme šli uvolněněji," prohlásil Brabec.