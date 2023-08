Před začátkem školního roku rostou prodeje elektroniky, zájem je o notebooky

Praha - Před začátkem školního roku rostou nejen prodeje psacích a výtvarných potřeb, ale také elektroniky. Zájem je především o notebooky, za které rodiče utrácí zpravidla do 20.000 korun. Vyplývá to z informací obchodníků, které oslovila ČTK. Ve výbavě školáků nebudou podle nich letos chybět ani nové mobilní telefony nebo chytré hodinky.

Například e-shop Alza.cz v srpnu eviduje o 40 procent vyšší prodeje notebooků než v červenci, lidé za ně utratí průměrně 20.000 korun, tedy přibližně stejně jako loni. Záleží ale na preferencích zákazníků, řekla mluvčí Eliška Čeřovská. O výpočetní techniku podle ní nemají zájem jen rodiče a studenti, ale také samotné školy. V srpnu a září bývá i větší poptávka po nákupu na splátky nebo službu, kdy zákazník zaplatí třetinu částky a zbytek do tří měsíců. "Tuto možnost často využívají zákazníci především při nákupu tabletů a notebooků pro starší školáky," doplnila ředitelka služeb Alzy Petra Janovská.

Se začátkem nového školního roku jdou notebooky na odbyt také v e-shopu CZC.cz, vrchol prodejů firma očekává na přelomu srpna a září. Poptávka podle specialisty Petra Bartončíka roste například u herních přenosných počítačů.

Zatímco prodeje tabletů jsou ve srovnání s minulým rokem na CZC vyšší, zájem trochu klesl o mobilní telefony. Rodičům, kteří budou svým dětem telefon kupovat do první třídy, specialista Jiří Komenda doporučuje, aby s ním pořídili i ochranný obal a sklo. "V dnešní době již není nic neobvyklého, že děti v první třídě vlastní mobilní telefon," míní.

Z průzkumu CZC mezi rodiči vyplynulo, že by jich u mladších dětí dalo 46 procent přednost koupi chytrým hodinkám s funkcí sledování polohy než telefonu. Zhruba 38 procent rodičů by funkci využilo do 13 let dítěte, 22 procent do 12 let a zbytek by polohu přestal sledovat ještě dříve. Asi 59 procent respondentů pak výhodu chytrých hodinek vidí v tom, že si dítě příchozího hovoru všimne i tehdy, kdy telefon nemá zrovna u sebe, uvedl e-shop CZC.

Meziročně vyšší zájem je v obchodech Electroworld o notebooky značky Apple, naopak HP, Lenovo a Asus zaznamenaly pokles, i když stále patří k těm nejžádanějším. "Školní notebook by měl parametricky splňovat hlavně následující: přiměřený poměr cena/výkon, dlouhou výdrž baterie, nízkou hmotnost a kompaktní rozměry," míní specialista Roman Míka. Cena notebooků podle něj loni byla vlivem větší zásob nižší, letos meziročně stoupla o 15 procent.

Prodejce elektroniky Datart zaznamenal rostoucí zájem o notebooky především v době covidu, větší obměnu proto očekává příští rok. První telefon pro děti se podle vedoucího IT obchodu Davida Dolanského pohybuje v cenovém rozmezí čtyř až sedmi tisíc korun. Základní notebook do školy pak stojí asi 10.000 korun, doplnil. Meziročně srovnatelné prodeje elektroniky k 1. září má letos Mironet, u notebooků studenti často požadují, aby se na displej dalo psát nebo kreslit speciálním perem. Průměrná prodejní cena notebooků je podle Mironetu 15.000 korun.