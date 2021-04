Před vrchním soudem stanou údajní Březinovi odběratelé lihu Hemžští

Olomouc - Před olomouckým vrchním soudem dnes stanou Pavel a Petr Hemžští, údajní odběratelé nelegálního lihu od šéfa lihové mafie Radka Březiny. Podle nepravomocného rozsudku si nechali dovézt v kamionech zhruba 340.000 litrů nezdaněného lihu, škoda na daních je vyčíslena na 89 milionů korun. Olomoucký krajský soud otce se synem potrestal loni v červnu deseti let vězení, proti rozsudku se majitelé likérky HP premium z Hluboček na Olomoucku odvolali, a to proti vině i trestu.

Podle obžaloby muži v letech 2006 až 2010 a poté v květnu 2012 nakoupili od Radka Březiny přes jeho firmu Morávia-Chem statisíce litrů nelegálního lihu a z něj vyráběli lihoviny, aniž odvedli spotřební daň. Líh si nechali dopravit do Hluboček nebo na čerpací stanice ve Velkém Týnci, odkud odstavená vozidla převezli do likérky HP premium. Hemžští podle žalobce navíc pomáhali Březinům zamést stopy po odkrytí nelegálního skladu lihu v bývalých olomouckých sladovnách.

Otec se synem vinu celou dobu popírali, uvedli, že o Březinově nelegální činnosti nevěděli a tzv. mimobilanční líh od něj neodebírali. Mužům hrozila původně sazba devět let a dva měsíce až 13 let a čtyři měsíce, souzeni jsou ve spojení se zločineckou organizovanou skupinou. Podle soudu je usvědčila především výpověď Tomáše Březiny, bratra šéfa lihové mafie, který se rozhodl spolupracovat a odkrýt celou mafii. Jako spolupracující vyvázl s trestem ve výši 3,5 roku. Jeho bratr dostal 13 let, ve vězení si vysoké tresty odpykávají i jeho spolupracovníci.