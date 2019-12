Před Vánocemi se oteplí, Štědrý den asi zasněžený nebude

Praha - Poslední týden před vánočními svátky bude v České republice panovat výrazně teplé počasí. Někde teploměr ukáže až 13 stupňů Celsia, teploty neklesnou pod nulu ani v noci. Koncem týdne se sice o několik stupňů ochladí, podle dosavadních prognóz meteorologů bude zřejmě i letošní Štědrý den s výjimkou hor bez sněhu i mrazu. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Celkově by období od 16. prosince do 12. ledna příštího roku mělo být teplotně nadprůměrné. "Výrazně nejteplejší se očekává první předpovědní týden, v následujících týdnech by teploty měly pozvolna klesat," uvedli meteorologové v měsíčním výhledu počasí. Z hlediska srážek budou nadcházející čtyři týdny průměrné až slabě podprůměrné, víc sněžit nebo pršet by mělo až od 6. ledna.

Stejně jako bývá v posledních letech zvykem, i letos si lidé zasněženou a mrazivou vánoční atmosféru užijí asi jen na horách. Meteorologové považují za pravděpodobné, že teploty na Štědrý den vystoupají nad pět stupňů Celsia. "To by znamenalo, že bude platit pranostika, která praví: Na Adama a Evu čekejme oblevu," uvedl v pátek meteorolog Marjan Sandev na informačním webu ČHMÚ.

Průměrná teplota v Česku od 16. prosince do 12. ledna je minus 1,3 stupně Celsia. Nejchladněji touto dobou bylo na přelomu let 1962 až 1963 s průměrnou teplotou minus 7,6 stupně. Nejteplejší závěr prosince a začátek ledna měli Češi před 13 lety, kdy průměrná teplota dosáhla 3,5 stupně.