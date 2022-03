Před válkou čekal Ukrajinec na transplantaci, dnes o něj pečují v Ostravě

Ostrava - Když na Ukrajině v únoru vypuknul válečný konflikt, chystal se jednapadesátiletý Bachtyjar Selimchanov žijící ve městě Dnipro na transplantaci ledviny. Už měl i koupené lístky do Kyjeva, kde měl zákrok podstoupit. Místo vytoužené operace, na kterou čekal rok a půl, ale nakonec utíkal před válkou. Dnes už o něj pečují odborníci v Městské nemocnici Ostrava, kam pravidelně dochází na hemodialýzu a pevně doufá, že odložený zákrok nakonec bude moci podstoupit v Česku, řekl v rozhovoru s ČTK.

Když se na Ukrajině začalo bombardovat, zdravotníci Selimchanovi telefonicky oznámili, že transplantace je zrušená. Navíc nezbytná hemodialýza, kterou musel podstupovat třikrát týdně, byla dostupná už jen dvakrát za týden. "Musel jsem si rozmyslet, co dál a jak situaci řešit," uvedl Selimchanov. S dalšími lidmi, kteří spolu s ním docházeli na hemodialýzu, se nakonec rozhodl pro evakuaci.

Z Ukrajiny cestoval vlakem přes Polsko a následně do Prahy, kde má jeho rodina příbuzné, kteří mu nabídli pomoc. Právě transport vlakem byl podle Selimchanova velmi náročný, protože na jedno místo připadali tři lidé. "Bylo to fyzicky i psychicky náročné," uvedl Selimchanov, který ve vlaku strávil celý den. Celá cesta z Dnipru do Prahy trvala zhruba týden, už v Polsku totiž podstoupil první hemodialýzu, následně pak dvakrát v Praze.

V pražském asistenčním centru pro uprchlíky z Ukrajiny, kam se přišel zaregistrovat, mu ale doporučili, aby zamířil do Ostravy, protože jednak bude blíže k hranicím a je tam i potřebné zázemí pro jeho léčbu. Do Ostravy tak odešel se svou manželkou a vnukem. V Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině jim pomohli s vyřízením ubytování a dnes rodina žije v centru města. Na Ukrajině mu zůstali dva synové, pětadvacetiletý nastoupil k armádě, devatenáctiletý studuje. Kontakt se syny se mu zatím daří udržovat, ale zvláště u staršího je to velmi náročné. To, že je v pořádku, ví jen díky občasným SMS zprávám, protože volat si nemohou.

"Tady se cítím velmi dobře a děkuji všem," řekl Selimchanov, který dnes v nemocnici podstupoval další hemodialýzu. V Česku by rád zůstal, protože podle něj nikdo neví, jak bude situace po válce na Ukrajině vypadat, a pravidelná léčba je pro něj nezbytná. Pokud to bude možné, v České republice by rád podstoupil i transplantaci. Než se ale vůbec dostane na čekací listinu, musí absolvovat řadu vyšetření. Po útěku se zdravotně cítí v pořádku, psychicky je to ale náročné, protože se stále strachuje o svou rodinu.

Nefrologické a hemodialyzační centrum Městské nemocnice Ostrava ročně provede v průměru 12.000 výkonů, léčí pacienty s onemocněním ledvin. Podle vedoucího lékaře Patrika Letochy musí Selimchanov třikrát týdně podstoupit čtyřhodinovou hemodialýzu, na které je zcela závislý. Podle lékaře musel být pro takového pacienta útěk z Ukrajiny velmi náročný a fakticky život ohrožující.