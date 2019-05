Před utkáním jsem klukům řekl, že obrat je nemožný, řekl Klopp

Liverpool - Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp přiznal, že obrat v semifinále Ligy mistrů proti Barceloně považoval za nesplnitelnou misi. Jeho svěřenci přesto po prohře 0:3 v úvodním duelu na Camp Nou a absenci útočníků Muhammada Salaha a Roberta Firmina zvítězili v úterý doma na Anfieldu 4:0 a podruhé za sebou postoupili do finále soutěže.

"Bylo to ohromné. Před utkáním jsem klukům řekl, že je obrat nemožný, ale protože jsou to oni, tak měli šanci. Viděl jsem hromadu zápasů, ale žádný, který by se vyrovnal tomuhle," řekl na tiskové konferenci Klopp.

"Vyhrát bylo samo o sobě těžké, ale zvládnout to bez inkasované branky... Nevím, jak se to povedlo. Nejsem rodilý Angličan, takže mě nenapadá lepší slovo než to, že je to neuvěřitelné," uvedl jednapadesátiletý Němec.

Pro svůj tým měl jen slova chvály. "Ten mix našeho potenciálu a neuvěřitelného srdce jsem nikdy předtím neviděl. V takovém utkání si musíte opravdu věřit. Dokazuje to, co všechno je fotbale možné, že se lze dostat i z bezvýchodné situace," prohlásil bývalý trenér Mohuče a Dortmundu.

Kulisa na Anfieldu ho dojala. "James Milner se na konci rozplakal. Pro nás všechny to strašně moc znamená. Je to to nejlepší období ve fotbale. Na světě se děje spousta různých věcí, ale hrát před takovou atmosférou je výjimečné," konstatoval Klopp.