Před ústeckým soudem stane matka utýraného chlapce z Loun

Ústí nad Labem - Ústecký krajský soud se dnes začne zabývat případem matky utýraného chlapce z Loun. Jeho otčím byl odsouzen na 22 let do vězení, v cele spáchal sebevraždu. Matka o týrání tříletého chlapečka věděla, viněna je z toho, že počínání svému partnerovi nepřekazila.

Muž, který žil s dítětem a jeho matkou, chlapce několik měsíců bil, kousal, pálil cigaretami a žehličkou nebo posazoval na sporák. Dítě podlehlo zraněním před dvěma lety.

Ústecký krajský soud otčíma poslal na 16 let do vězení za těžké ublížení na zdraví, pražský vrchní soud zvýšil trest na 22 let a čin kvalifikoval jako vraždu. Krátce po pravomocném rozsudku v polovině loňského roku muž zemřel v cele, vězeňská služba jeho smrt klasifikovala jako sebevraždu bez cizího zavinění.

Žena u soudu s otčímem uvedla, že viděla, jak muž chlapce mlátí, rukou přes zadek jí to přišlo normální, protože dítě podle ní neposlouchalo, pak se bití stupňovalo. Podle obžaloby žena nezajistila řádně péči o syna, když umožnila svému tehdejšímu druhovi podílet se na výchově, přičemž on s vědomím matky a zpravidla i v její přítomnosti nezletilého nepřiměřeně, téměř každý den fyzicky trestal.