Před úřadem vlády demonstruje proti opatřením asi 50 lidí

Praha - Před úřad vlády v Praze dorazilo dnes odpoledne kolem 50 příznivců iniciativy Chcípl PES, která sdružuje podnikatele nesouhlasící s protiepidemickými opatřeními vlády. Mimo jiné požadují demisi kabinetu. Organizátoři chtěli původně blokovat několik vládních budov. Policie zatím zadržela jednoho člověka, který neuposlechl výzvu, aby si nasadil roušku.

Účast považují pořadatelé vzhledem ke špatnému počasí a svolání na poslední chvíli za částečný úspěch. Iniciativa vyzvala až ve čtvrtek své podporovatele k tomu, aby dnes do Prahy dorazili.

Účastníci demonstrace se sešli kolem 15:00 na Klárově a poté se vydali před úřad vlády. Podle zpravodaje ČTK mají transparenty s nápisy například "Děti do škol, Bureš do vězení", "Za lidská práva a svobody" nebo "Z vašich slibů nájem nezaplatím". Demonstrace by měla podle původního plánu trvat do 18:00.

Iniciativa pořádala protestní akce už v minulosti. Například minulou sobotu vyzvala restaurace i jiné podniky, aby přes vládní opatření otevřely. Na pražském Staroměstském náměstí zorganizovala 10. ledna demonstraci, na které se sešly tisíce lidí.

Organizátoři už dříve uvedli, že se chtějí přeměnit na politické hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES. Restaurace se mají stát politickými buňkami. V nich pak podle výkladu zástupců iniciativy bude moci být otevřeno, podle nich mají politická jednání z vládních protiepidemických nařízení výjimku. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) takovou interpretaci vládních nařízení odmítl.