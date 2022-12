Před třebíčskou baziliku se po dvouleté pauze vrátil živý betlém

Třebíč - Před baziliku svatého Prokopa v Třebíči se dnes po dvouleté pauze související s pandemií covidu-19 vrátil živý betlém. Scénu o narození Krista ztvárnilo na 50 účinkujících. Živý betlém předvedli třebíčští farníci poprvé v roce 2015, řekl farář baziliky Pavel Opatřil. Před pandemií si betlém, ve kterém nechybějí ani živá zvířata, přicházely prohlédnout stovky lidí. Zaplněné nádvoří před bazilikou a zčásti i sousední zámecký park byl i dnes.

Fotogalerie

Program před bazilikou začal v 15:00. Děti měly možnost projet se na velbloudovi. Hlavní pódium bylo umístěné na nádvoří před bazilikou a třebíčským zámkem. Příběh Kristova narození nejprve nabídlo vlastním pohledem asi 15 dětí. Dějem provázely postavy sourozenců Miriam a Jonatan. Děti líčily přeplněnost Betléma, ve kterém muž s těhotnou ženou marně hledají nocleh, aby nakonec spočinuli ve chlévě za městem. Narození Ježíše zvěstoval anděl přímo z oken baziliky, jako první se novorozenci přišli poklonit pasáčci dobytka. Nejmladšímu herci s mluvenou rolí bylo šest let.

Následoval průvod svaté rodiny i tří králů. Průvodu se podle režisérky představení Pavly Janíčkové účastnilo asi 30 farníků, Ježíškem byl přibližně dvouměsíční Jonáš. Novorozeně se dařilo do průvodu zapojit i v předcházejících pěti ročnících, jen někdy to bylo děvčátko, řekla Janíčková.

O hudební doprovod, který nejprve posouval děj dětského představení a následně doprovázel průvod, se postaral sbor zpěváků pod vedením Karla Tomka. Zazněly tradiční vánoční písně i méně známé skladby.

"Každý rok hledáme s týmem pořadatelů inovace a vylepšení. Máme vždycky velkou radost z obrovského počtu návštěvníků a dlouho jsme uvažovali, jak by šel zprostředkovat obraz až do zadních řad zasahujících hluboko do parku,“ řekl Opatřil k letošní novince, kterou byla velkoplošná obrazovka. Umístěná byla u zámecké kašny a umožňovala sledovat představení a průvod i těm, kteří stáli v zadních řadách.

V průvodu kráčela také živá zvířata, ovce či kozy zapůjčili chovatelé z blízkého okolí, z Poušova či Budišova. Velblouda, na kterém jel v průvodu jeden z králů, přivezl chovatel Tomáš Pater až ze severomoravského Kružberku. Sedmadvacetiletá velbloudice Jessy je podle Patera na podobné akce zvyklá, díky chovateli je zvyklá na městské slavnosti či jarmarky.