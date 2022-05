Před stadionem v Plzni čekaly na mistry desítky fanoušků, oslavy budou v neděli

Plzeň - Zhruba padesátka fanoušků čekala v noci na stadionu v Plzni na fotbalisty Viktorie, kteří se po středeční výhře 2:0 nad Hradcem Králové v jeho domácím azylu v Mladé Boleslavi stali ligovými mistry. Další stovka příznivců následně přijela autobusy na nedaleké parkoviště a přidala se k hráčům, kteří šli slavit titul do pivnice půl kilometru od stadionu. Hlavní oslavy s veřejností se uskuteční na plzeňském náměstí v neděli po posledním utkání nadstavby, které odehraje Viktoria doma s Baníkem Ostrava.

Autobus s týmem přijel do Plzně před půlnocí. Hráči, kteří vystupovali za pokřiků "mistři", "šampioni", "tak jsme první, no a co?" a "kluci, děkujem", si s fanoušky plácali a hned zamířili do šaten. Západočeši získali titul pošesté a poprvé po čtyřech letech. "My jsme vám ty medaile zase přivezli, to je neskutečný," řekl při výstupu z autobusu asistent trenéra Pavel Horváth.

Hráči pak z otevřených oken křičeli, v šatnách tancovali, zpívali a kouřili vítězné doutníky. Fanoušci skandovali jejich jména, zejména útočníka Jeana-Davida Beauguela, brankáře Jindřicha Staňka a kapitána Lukáše Hejdy, kteří se pak objevovali v oknech a mávali. Příznivci často vyvolávali i trenéra Michala Bílka, jenž v šatně nebyl. Na nejlepšího střelce Beauguela fanoušci křičeli: "Zůstaň tady, Bogy, máme tě rádi!" Snažili se mu tak rozmluvit jeho očekávaný odchod z klubu po sezoně. Na Hejdu příznivci volali: "Hejda do repre." K jejich pokřiku se přidala celá kabina.

Po tři čtvrtě hodině se většina hráčů vydala ze stadionu do nedaleké kultovní pivnice Na Parkáně, kde už Plzeň slavila předchozí tituly. Cestou přes parkoviště Rychtářka na ně čekala další stovka fanoušků, kteří si s hráči podávali ruce, fotili se a zapalovali pár kusů pyrotechniky. Průvod je pak doprovodil do restaurace, kde ještě příznivci skandovali pod okny.

Zhruba pět desítek fanoušků v dresech a se šálami slavilo také na plzeňském náměstí. Situaci monitorovaly desítky policistů.

Poslední ligové utkání mistrovské Plzně v sezoně se bude hrát ve Štruncových sadech v neděli od 17:00. Zápas s Baníkem Ostrava už je tři dny vyprodaný. Po něm přijedou hráči slavit s fanoušky na centrální náměstí Republiky.