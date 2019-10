Před soudem stojí muž, který údajně vylákal miliony od fotbalistů

Plzeň - Několik milionů korun údajně vylákal od českých fotbalových hvězd čtyřiatřicetiletý Čeněk Pazderka, který kvůli tomu dnes stanul před Krajským soudem v Plzni. Zodpovídá se ze zpronevěry a podvodu. Obžaloba ho viní z toho, že v letech 2014 až 2016 vylákal z fotbalisty prvoligové Viktorie Plzeň Davida Limberského přes pět milionů korun jako údajnou spoluúčast na obchodování s luxusními auty. Hráč ho považoval za přítele. O milion korun připravil Pazderka podle státní zástupkyně také fotbalového reprezentanta a hráče berlínské Herthy Vladimíra Daridu.

Pazderka z Limberského podle obžaloby postupně vylákal celkem 5,195 milionu. Tvrdil mu, že peníze použije na nákup luxusních aut, která pak se ziskem prodá. Fotbalistovi sliboval zhodnocení peněz, ale už od začátku mu je neplánoval vrátit a nereagoval ani na jeho urgence, řekla státní zástupkyně.

Zároveň Pazderka nabídl Limberskému zprostředkování opravy luxusního auta značky Bentley, s nímž fotbalista boural v roce 2015 v Praze. Hráč mu proto poslal jako zálohu 1,5 milionu. Pazderka ale podle spisu zaplatil firmě, která opravu prováděla, jen přes 1,1 milionu. Zbývající peníze nevrátil, Limberský navíc musel ještě sám doplatit za opravu dalších 300.000, řekla žalobkyně. Fotbalového obránce podle ní obžalovaný připravil navíc ještě o 55.000 korun, za něž sliboval nové zimní pneumatiky na opravovaný vůz.

Podvodně Pazderka údajně obral o peníze i Daridu, kterému Pazderku doporučil Limberský. Obžalovaný slíbil reprezentantovi zprostředkování prodeje jeho luxusního vozu BMW za víc než milion korun, stojí v obžalobě. Auto nakonec prodal za 0,9 milionu, hráči ale odevzdal jen část peněz, uvedla státní zástupkyně.

Pazderka, jemuž hrozí až desetileté vězení, vinu popřel. Převáděné statisícové sumy, které mu Limberský poslal na účet, byly podle něho platby za věci, které si od Pazderky fotbalista kupoval. Měl prý slabost pro luxusní auta, hodinky a telefony, a když něco drahého viděl u Pazderky, chtěl to prý hned také. Jednalo se podle obžalovaného například o peníze za luxusní telefony Vertu nebo hodinky Hublot. "Žádné půjčky mi neposílal, zaplatil mi moje věci," tvrdil u soudu Pazderka.

Další převedené statisíce od Limberského vysvětloval Pazderka jako splátky peněz, které hráči údajně půjčoval na hazard. Další půjčené peníze mu prý fotbalista vracel i v hotovosti. "Byly to desítky případů, šlo o miliony," řekl u soudu Pazderka. Žádné smlouvy podle něj mezi sebou nesepisovali, protože byli kamarádi. "David a ostatní mají velký problém, že hrají hazard. Popírá to, ale všichni to vědí," uvedl Pazderka. Limberský podle něj hrál na automatech, a to hlavně v Plzni, ale i v Rozvadově. Pazderka mu podle svých slov půjčoval po nocích statisíce korun, které hráč už ráno neměl a vracel je až poté, co dostal výplatu. Popřel také, že by hráče poškodil při zajištění opravy jeho vozu.

Limberský požaduje náhradu škody 5,6 milionu a Darida chce od Pazderky zaplatit škodu 800.000 korun. Pazderka jejich nároky neuznal, ale připustil, že vůči Daridovi má nesplacený dluh.