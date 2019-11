Před soudem stanul za znásilnění dívek muž a jeho tři synové

Plzeň - Krajský soud v Plzni dnes otevřel případ ze Sokolovska, v němž se čtyřiačtyřicetiletý muž a jeho tři synové ve věku 20, 21 a 23 let zpovídají z výroby a nakládání s dětskou pornografií, ze zneužití dítěte k výrobě pornografie, ze znásilnění dívek mladších 15 let, pohlavního zneužití a svádění k pohlavnímu styku. Obžalovaným hrozí až 12 let vězení. Některým z více než deseti poškozených dívek bylo v době spáchání skutku kolem sedmi let.

Obžaloba klade muži a jeho synům za vinu, že v průběhu až devíti let od roku 2008 do roku 2017 využili toho, že je v jejich tehdejších bytech navštěvovalo bez dohledu rodičů několik nezletilých dívek. Mobilními telefony a digitálními fotoaparáty je podle spisu pro své vlastní sexuální uspokojení fotili nahé v pornografických a sexuálně vzrušivých pozicích a snímky si schovávali v počítači a na nosičích.

Muž i jeho synové jsou navíc podezřelí, že každý samostatně dívky na různých místech v bytech i venku v přírodě opakovaně svlékali a osahávali proti jejich vůli na intimních partiích. Využili přitom toho, že dívky mladší 15 let se jim nedokázaly ubránit. Některé dívky byly podle obžaloby i mentálně handicapované.

Otec podle obžaloby také posílal a přijímal přes internet pornografické fotografie z pedofilní tematikou.

Muž a jeho dva starší synové jsou ve vazbě, nemladší syn je stíhán na svobodě. Všichni obžalovaní dnes v jednací síni odmítli vypovídat i odpovídat na dotazy soudu.