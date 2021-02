Před soudem stanul muž kvůli brutální vraždě cyklistky v Olomouci

Olomouc - Před olomouckým krajským soudem dnes stanul osmačtyřicetiletý Rostislav Basler obžalovaný z loňské brutální vraždy cyklistky na periferii Olomouce. Na jednapadesátiletou ženu zaútočil podle obžaloby se sekerou a nožem poté, co odmítla jeho nabídku k sexu. Muži hrozí za zvlášť surový způsob vraždy 15 až 20 let nebo výjimečný trest. Ženu napadl tři měsíce po propuštění z vězení, v němž si odpykával trest za krádeže a znásilnění. U soudu dnes odmítl vypovídat, v přípravném řízení se však k vraždě přiznal.

Případ se stal loni 15. dubna. Žena jela vpodvečer na kole z olomoucké městské části Chválkovice směrem na Bystrovany. Muž si na cyklistku podle žalobkyně počíhal na rozcestí u božích muk. "Poté, co poškozená odmítla výzvu k sexu, brutálně ji napadl tak, že ji pětkrát udeřil sekerou sečnou stranou do hlavy a trupu, bodl kuchyňským nožem do krku a poté s největší pravděpodobností ještě rdousil rukou," uvedla státní zástupkyně. Žena utrpěla řadu zranění, zemřela na místě. Bezprostřední příčinou byl krvácivý šok, vykrvácela z proříznuté hrdelní žíly.

Basler dnes u soudu odmítl vypovídat a žádal soud, aby byl případ projednaný v jeho nepřítomnosti, což soud odmítl. V přípravném řízení se k vraždě přiznal, původně však tvrdil, že k ní byl vyprovokován při incidentu na polní cestě, když ženu autem míjel a spadla z kola. Začala mu prý nadávat a chtěla volat policii. "Nenapadlo mě nic jiného, než že jsem z auta vzal dřevěné toporo, pak jsem ji tím udělátkem udeřil do krku. Paní spadla na zem a křičela. Blesklo mi hlavou, že jsem tři měsíce po výkonu trestu a úplně jsem se ztratil. Vlezl jsem do přihrádky auta a vytáhl jsem nůž, pak už to bylo v háji," tvrdil Basler.

Policistům řekl, že poté ženu naložil do auta a odvezl ji asi sto metrů do remízku, kam ji odtáhl. Ženu tam svlékl téměř do naha a tvrdil, že předstíral soulož kvůli procházející svědkyni. Až poté prý mrtvou ženu udeřil sekerou. "Já jsem ji nechtěl znásilnit, chtěl jsem jen projet do Bystrovan," tvrdil muž. Poté své výpovědi měnil a různě popíral.

Ženu začali hledat policisté poté, co ji začali pohřešovat příbuzní, kteří našli její kolo. Tělo pohřešované poté objevili policisté několik stovek metrů od polní cesty. Do pátrání po nebezpečném pachateli se zapojilo pět desítek kriminalistů, přes 60 policistů odboru pořádkové služby, kynologové se služebními psy a specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertiz. Podezřelý byl dopaden do 36 hodin.