Před soudem stane muž obviněný ze znásilnění na Litoměřicku

Okresní soud v Litoměřicích poslal 20. června 2019 do vazby muže obviněného ze znásilnění dívky na Litoměřicku. Pachatel původem z Afriky neúspěšně žádal o azyl v Německu. Muže zadrželi policisté krátce po činu, který se stal v úterý 18. června kolem poledne.

Litoměřice - Litoměřický okresní soud dnes zahájí hlavní líčení v případu muže, který podle policie znásilnil nezletilou dívku u Litoměřic. Obviněný je původem z Afriky a neúspěšně žádal o azyl v Německu, kde byl třikrát trestán a v roce 2017 mu tam byl zamítnut azyl.

Muž do České republiky přijel po propuštění z vězení v Drážďanech, na Litoměřicku ho kriminalisté zadrželi bezprostředně po činu.

Do vazby soud poslal devětadvacetiletého Afričana po jeho zadržení kvůli možnému útěku a páchání další trestné činnosti. Muž je obviněn ze znásilnění a majetkové trestné činnosti. Hrozí mu vězení od dvou do deseti let.