Před soud se postaví jeden z obviněných z vraždy Kuciaka

Pezinok (Slovensko) - Slovenský soud bude dnes rozhodovat o tom, zda schválí dohodu o vině a trestu, kterou v říjnu uzavřel s prokurátorem jeden z pěti obviněných v případu loňské vraždy novináře Jána Kuciaka. Před Specializovaný trestní soud se dopoledne postaví Zoltán Andruskó, který v kauze vystupoval jako zprostředkovatel mezi objednavatelem Kuciakovy vraždy a nájemnými vrahy a který při vyšetřování s policii spolupracoval. Andruskó jako jediný z pěti obviněných požádal o uzavření dohody o trestu výměnou za doznání.

Prokuratura podmínky dohody s Andruskóem dosud nezveřejnila. Podle listu Denník N by si Andruskó měl odpykat ve vězení deset let, původně mu hrozilo 25 let až doživotí.

Právní zástupce Kuciakovy rodiny Daniel Lipšic dříve řekl, že při uzavření dohody s Andruskóem došlo k mimořádném snížení trestu. To znamená, že navrhovaný trest by měl být snížen o více než jednu třetinu pod dolní hranici trestní sazby, kterou pro daný delikt stanovuje zákon.

Spolu s Kuciakem byla zavražděna i reportérova přítelkyně Martina Kušnírová. Dvojnásobná vražda vyústila na Slovensku v politickou krizi a v odchod Roberta Fica z funkce premiéra.

Podle vyšetřovatelů si Kuciakovu vraždu objednal Marian Kočner, o jehož kontroverzních podnikatelských aktivitách investigativní reportér psal. Další z obviněných Alena Zsuzsová objednávku podle dostupných informací předala Andruskóovi, který najal bývalého vyšetřovatele Tomáše Szabóa a bývalého vojáka Miroslava Marčeka. Policie původně jako vraha označila Szabóa, později se ke střelbě ale přiznal Marček. Ten dříve v případu vystupoval jako vrahův řidič.

Hlavní líčení s Kočnerem, Marčekem, Szabóem a Zsuzsovou v případu vraždy Kuciaka a Kušnírové začne v lednu. Tato čtveřice před necelými dvěma týdny odmítla při předběžném projednání obžaloby u soudu možnost uzavřít s prokurátorem dohodu o vině a trestu.