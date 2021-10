Před sídlem soudu EU protestují stovky polských odborářů kvůli Turówu

Lucemburk - K sídlu Soudního dvora EU se dnes sjely stovky polských odborářů z organizace Solidarita (Solidarność) kvůli nedávnému rozhodnutí tribunálu ohledně uzavření hnědouhelného dolu Turów nedaleko českých hranic. Demonstrace je zatím pokojná, někteří účastníci pouze odpalují dýmovnice a dělobuchy. Policie uzavřela oblast kolem sídla soudu drátěným plotem, na situaci dohlíží stovky těžkooděnců s obrněnými vozidly.

Demonstranti, které na protest dovezly desítky autobusů, mají vesty s nápisy "ruce pryč od Turówa", mávají polskými vlajkami a někteří z nich nosí odznáčky s přeškrtnutou vlajkou Evropské unie. "Včera horníkem, zítra žebrákem," stojí na jednom z transparentů. Asi desítka lidí nesla plachtu nadepsanou "nezávislost není na prodej".

Na prostranství před unijním soudem je několik stovek lidí, na místo však postupně přicházejí další skupiny Poláků.

Šéf odborové organizace Solidarita (Solidarność) Piotr Duda před protestem řekl, že odboráři demonstraci zorganizovali proto, aby vyslali signál eurokratům i polským politikům, že za svobodu, za polské hodnoty a pracovní místa "bude Solidarita válčit". V Lucemburku chtějí odboráři předat petici s výzvou, aby Soudní dvůr EU dodržoval unijní právní předpisy.

Duda také míní, že soud musí přerušit činnost do doby, než příští rok na jaře odboráři rozhodnou o jeho legálnosti. "Pokud nějaká soudkyně může sama o sobě zavřít důl, i když k tomu nemá práv, může i předseda Solidarity zavřít Soudní dvůr EU," řekl portálu Solidarity tysol.pl.

Na otázku, zda Solidarita plánuje kvůli Turówu také protesty proti Česku, odpověděl, že "to není ani tak vina Čechů, ale českých oligarchů". Česká pozice nicméně bude mít podle odborového předáka "fatální následky pro naše vzájemné vztahy" i ve Visegrádské skupině, tedy uskupení, kde je kromě Polska a ČR také Slovensko a Maďarsko.

Soudní dvůr EU v květnu předběžně nařídil pozastavit těžbu v dole Turów do rozhodnutí o stížnosti České republiky, která se na soud obrátila kvůli tomu, že provoz dolu mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v obcích v Libereckém kraji. Polská vláda těžbu odmítá přerušit, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země.

Polská a česká vláda jednají o vzájemné dohodě, rozhovory se ale ocitly na mrtvém bodě kvůli neshodě o trvání vzájemných závazků. Přerušeny prakticky byly také kvůli českým parlamentním volbám a formování nové vlády v Praze.