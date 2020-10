Před šesti týdny Nadal nevěřil, že by mohl v Paříži znovu vyhrát

Praha - Španělský tenista Rafael Nadal nevěřil, že se po pauze způsobené koronavirem dokáže dostat do takové formy, aby znovu triumfoval na milovaném Roland Garros. Nakonec ale antukovým grandslamem prošel bez ztráty setu a v nečekaně jednoznačném finále přehrál světovou jedničku Novaka Djokoviče ze Srbska. Byl hrdý na svůj výkon a na to, jak zvládl specifické podmínky v podzimní Paříži.

Do zámoří se Nadal nevydal, takže se na kurty vrátil až po více než půl roce v Římě. Ve čtvrtfinále tamního antukového turnaje podlehl Diegu Schwartzmanovi a zdálo se, že by tentokrát mohl být na antukovém grandslamu zranitelný. Myslel si to i on sám. "Kdybyste mi před měsícem a půl řekli, že zase budu mít tuhle trofej, řekl bych, že letos to zřejmě bude příliš obtížné," svěřil se novopečený třináctinásobný vítěz Rolad Garros.

Djokovič měl mít výhodu díky halovým podmínkám pod zataženou střechou, kterou měli francouzští pořadatelé letos poprvé k dispozici. Nadalovým topspinům neměly svědčit těžší míče ani vlhké počasí. "Osobní uspokojení je obrovské. Podmínky nebyly takové, jaké bych si pro takový turnaj vybral. Ale dokázal jsem se dobře přizpůsobit. Zůstal jsem pozitivní za jakýchkoliv okolností, kterým jsem po celý turnaj čelil. Přijal jsem všechny výzvy, kdy jsem moc necítil míč kvůli zimě a všemu ostatnímu. Myslím, že tohle Roland Garros má pro mě o něco větší osobní význam," svěřil se čtyřiatřicetiletý Španěl.

Rodák z Mallorky o rok mladšího srbského rivala porazil v pátém z devíti grandslamových finále, která proti sobě hráli. "Hrál jsem tenis úžasné úrovně, že? Dva a půl setu jsem hrál skvěle. Nemohu říct nic jiného. Není možné mít proti němu takové skóre, aniž byste hráli skvěle. Předváděl jsem to nejlepší, když jsem to potřeboval. To je něco, na co jsem ohromně hrdý," dodal po výhře 6:0, 6:2 a 7:5.