Před rokem lidé v ČR poprvé nesměli vycházet z domova bez roušky

Praha - Před rokem česká vláda poprvé zakázala lidem kvůli šíření koronaviru vycházet bez zakrytých dýchacích cest. Většina zemí světa to tehdy občanům nepřikazovala, pouze doporučovala. Česko patřilo k výjimkám, nařízení o povinných rouškách mimo domov platilo od 19. března 2020. Veřejnost to přijímala různě, navíc v zemi nebyly dostatečné zásoby ochranných pomůcek, lidé si roušky proto šili. Roušky se nosily do začátku července, po letním uvolnění se v září vrátily. Od letošního února je převážně nahradily respirátory.

V současné době se lidé mohou bez zakrytého nosu a úst pohybovat v podstatě jen doma a venku v nezastavěných oblastech, kde nejsou další lidé.

Od druhé poloviny února navíc nestačí k zakrytí dýchacích cest látkové roušky, šátky nebo šály, ale je nutný respirátor či jiná kvalitnější ochrana dýchacích cest. Lidé je musí mít nejen v obchodech, provozovnách služeb, v hromadné dopravě, zdravotnických či pobytových sociálních zařízeních nebo na pracovištích, ale také v autech, pokud v nich nejedou členové jedné domácnosti. Respirátor či zdravotnická rouška je povinná i ve všech prostorách staveb či venku, pokud jsou rozestupy mezi lidmi menší než dva metry. Výjimku z nošení kvalitnější ochrany dýchacích cest mají děti do 15 let.

Povinnost zakrývat si na veřejnosti nos a ústa se v uplynulém roce stala nejen v ČR jedním ze symbolů boje proti nemoci covid-19 a většina lidí nařízení ohledně nošení roušek či respirátorů dodržuje. Někteří ho však odmítají. Argumentují nepříznivými zdravotními důsledky, což lékaři většinou odmítají, nebo prezentují nenošení roušky jako znamení odporu proti vládním nařízením kvůli koronaviru.

Na počátku epidemie loni v březnu přitom nedostatek nařízených ochranných prostředků zvedl mezi obyvateli ČR vlnu solidarity. Šili doma látkové roušky pro seniory, prodavačky či zdravotníky, vláda kvůli tomu mezi otevřené obchody zařadila i galanterie.

Nařízení o rouškách se mírně uvolnilo po více než dvou měsících, od 25. května je bylo možné odložit při aspoň dvoumetrovém odstupu od jiných lidí. Zakrytá ústa a nos ale dál byly povinné v uzavřených prostorech, na hromadných akcích či ve veřejné dopravě. Nošení roušek venku bylo zrušeno od 15. června a ve vnitřních prostorech nebo veřejné dopravě, s výjimkou metra, od 1. července.

Částečně se začaly roušky vracet v polovině prázdnin, kdy tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že od 25. července budou povinné na vnitřních hromadných akcích nad sto lidí v celé ČR. Zakrývání nosu a úst zůstalo v létě v platnosti kvůli vyššímu výskytu nákazy i v některých regionech.

Po prázdninách se roušky v celé zemi vrátily na úřady, do hromadné dopravy a zdravotnických a sociálních zařízení. Znovuzavedení roušek ale provázel zmatek. Ministr Vojtěch původně oznámil, že budou od 1. září povinné i v obchodních centrech, školách mimo třídy, v kadeřnictví a hospodách. To nakonec neplatilo. Nicméně v následujících týdnech a měsících vláda s ohledem na epidemickou situaci opatření postupně zpřísnila.