Před poslanci promluví Pavel, budou schvalovat zpřísnění tzv. lex Babiš

Praha - Před poslanci promluví příští týden prezident Petr Pavel. Sněmovna bude také dál projednávat zpřísnění ustanovení zákona o střetu zájmů známého jako tzv. lex Babiš. Schvalování normy už několik měsíců brzdí opoziční hnutí ANO. Z podnětu zákonodárců tohoto hnutí se poslanci sejdou k debatě o reformě migračních pravidel Evropské unie. Čeká je hned čtveřice schůzí, z toho tři mimořádné.

Pavel navštíví Sněmovnu v úterý odpoledne. Před poslanci vystoupí v úvodu pokračování řádné schůze, na níž by se pak plénum mělo věnovat vládním změnám zákoníku práce. Týkají se přesnějšího vymezení práce na dohody a zavedení nároku na kratší úvazky nebo práci na dálku pro rodiče s dětmi do devíti let věku. Zaměstnavatelům dá novela možnost poskytovat lidem pracujícím z domova paušální náhradu nákladů.

Řádná schůze bude pokračovat ještě ve čtvrtek. Vedle pravidelných interpelací by se poslanci měli zabývat několika předlohami v úvodním kole. Patří k nim zavedení možnosti podávat žádost o důchod on-line a novela, podle níž bude ministerstvo zdravotnictví hradit provoz jednotného informačního systému pro vrtulníky letecké záchranné služby.

Sněmovna by také měla podle informací ČTK z koaličního tábora odhlasovat návrat nyní nezařazeného poslance Ivo Vondráka do školského výboru, z něhož ho nechal odvolat klub hnutí ANO. Vondrák, který kvůli neshodám frakci i hnutí opustil, dříve výbor vedl. Do výboru by ho nyní měla nominovat koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) na místo dosavadního člena Pavla Kašníka (ODS), který působí také v bezpečnostním a v mandátovém a imunitním výboru. Vondrák teď není členem žádného výboru.

Ke spornému zpřísnění "lex Babiš" se Sněmovna vrátí při středečním pokračování mimořádné schůze, kterou dříve nechala svolat koalice. Zpřísnění zákazu vlastnictví médií politiky a přijímání dotací a investičních pobídek chce koalice připojit k vládní novele, která mění řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Hnutí ANO oddálilo hlasování o předloze v únoru a následně v polovině května. Pokud Sněmovna novelu neschválí ve středu, vládní tábor ohlásil, že na dalším pátečním dějství nechá stanovit pevnou dobu pro hlasování.

K reformě migračních pravidel Evropské unie se poslanci mimořádně sejdou ve středu odpoledne. Předseda ANO Andrej Babiš označil její schválení ministry vnitra členských zemí za zradu a selhání vlády. Rovněž podle lídra SPD Tomia Okamury kabinet zradil české občany a podpořil povinnou solidaritu a přerozdělování imigrantů v EU. Naopak ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dohodu považuje za úspěch. "Žádné kvóty, ale solidární finanční pomoc nejvíce zatíženým členským zemím, kterou Česko prostřednictvím programů ministerstva vnitra dlouhodobě realizuje," uvedl.

Další mimořádná schůze, tentokrát svolaná z podnětu vládního tábora, poslance čeká v pátek. Do závěrečného kola by na ní měli posunout zvýšení spotřební daně z nafty na původní úroveň už od léta a předlohu, která by vládě umožnila kvůli situaci ve ztrátové České poště navyšovat základní jmění státních podniků. V úvodním kole se budou zákonodárci zabývat na této schůzi třeba novelou, podle níž by exekutoři dostávali od státu paušální náhrady nákladů, které vynaloží na zastavení takzvaných bezvýsledných exekucí.