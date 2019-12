Před poliklinikou v Trnavě našli Slováka s devíti promile

Trnava - Dva policisté našli v sobotu ráno na lavičce před poliklinikou v Trnavě muže, u kterého bylo později zjištěno, že má v krvi devět promile alkoholu. Muž u sebe neměl žádné doklady, nakonec ho ale policie zřejmě identifikovala pomocí sociálních sítích. S odvoláním na sdělení slovenské policie o tom informoval web Dnes24.

Muže našli policisté na lavičce před vchodem do trnavské polikliniky v sobotu v šest hodin ráno. Strážníci muži poskytli první pomoc a zavolali záchranáře. Ti ho pak oživovali a následně odvezli do nemocnice.

Muž u sebe neměl doklady, ani nebyl hlášený jako nezvěstný. Policie tak ve snaze ho identifikovat umístila výzvu na facebook. Uvedla, že jde o muže střední postavy ve věku 30 až 35 let. Muž má hnědé oči, nakrátko ostříhané černé vlasy, vzadu na hlavě pleš a na bradě tři zahojené jizvy. Ve výzvě byl rovněž popis oblečení, které měl muž na sobě.

Největší šok pro policisty podle webu Pravda nicméně přišel ve chvíli, kdy byla muži změřena hladina alkoholu v krvi a objevilo se číslo, které za celou svou kariéru ještě neviděli. "V krvi mu zjistili devět promile alkoholu," upřesnila policejní mluvčí Mária Linkešová.

Podle webu Dnes24 musel muž na posezení vypít asi 1,9 litru vodky či 19 litrů piva nebo sedm litrů vína, aby dosáhl kritických devíti promile.

"To je možná nový slovenský rekord," reagoval podle webu Pravda lékař a záchranář Viliam Dobiáš. "Alkohol tlumí mozkové buňky. Nejprve ty, které ovlivňují naši povahu, proto si na začátku začne člověk připadat moudrý a krásný. Postupně tlumí buňky šedé kůry mozkové, které nás drží při vědomí. Když však stoupá koncentrace alkoholu, tlumí všechny buňky v těle i v mozku, které mají na starosti automatické centra, udržují krevní oběh, dýchání, takže dochází ke ztrátě koordinační funkce mozku," vysvětlil Dobiáš s tím, že v bezvědomí se člověk může i zadusit. Dýchání se zpomalí, je mělčí a nedostatek kyslíku také prohlubuje bezvědomí. "Dále dochází ke ztrátě kontroly nad činností srdce, rozšíření všech cév v těle, sníží se krevní tlak, a to znamená kritické snížení hladiny kyslíku a živin, což poškodí mozek a srdce. Je to začarovaný kruh, který pak vede k zástavě dýchání, krevního oběhu. Nebo se člověk ještě předtím zadusí žaludečním obsahem, " upřesnil Dobiáš a doplnil, že na takové zadušení mohou stačit tři nebo čtyři promile.

K tomu, aby člověk přežil devět promile, musí podle Dobiáše pít pravidelně. Takto vysokou hladinu alkoholu v krvi nicméně podle svých slov ještě u nikoho nenaměřil. "Nejvíc to bylo 6,7 promile," poznamenal.