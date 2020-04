Před otevřením dvorské zoo je již většina zvířat v safari

Chovatelé v zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem stěhovali 25. dubna 2020 do areálu safari vodušky červené. Před otevřením venkovních prostor 27. dubna tak zoo dokončila přesun většiny zvířat do volných výběhů.

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - ZOO Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku před pondělním otevřením již většinu zvířat přesunula do volných výběhů. Příští týden přibudou ještě zebry. ČTK to řekla mluvčí zoo Markéta Grúňová. Pokladny zatím otevřeny nebudou. Vstupenky si lidé musejí koupit předem na internetu přes web safariparku.

Fotogalerie

"Dnes jsme ze zimovišť převáželi vodušky červené, dva samce a 26 samic, jsou to antilopy. V letním safari jsou tak v podstatě všechna zvířata, která tam měla být na začátek sezony. Zbývají zebry, které tam přesuneme příští týden. V květnu to budou ještě hroši a žirafy," řekla dnes ČTK Grúňová.

Návštěvníci zoo budou mít od pondělí 27. dubna k dispozici venkovní prostory zoo. Otevřeno bude i africké a lví safari, v němž návštěvníci projíždějí mezi zvířaty vlastním vozem. Naopak zavřené zůstanou pavilony. Občerstvení v safariparku bude v prodejních automatech.

"Při projížďce vlastním vozem mohou návštěvníci vidět až 500 kusů zvířat nebo až 50 druhů zvířat, podle toho, jaké budou mít štěstí," řekla ČTK Grúňová.

Vstup bude přes turnikety s předem on-line koupenou vstupenkou nebo s permanentkou. Safaripark tím chce zabránit frontám u vstupu. Návštěvníci musí i nadále dodržovat přísnější hygienická pravidla, například mít roušky a dodržovat rozestupy. V areálu zoo budou na několika místech stojany s dezinfekčním gelem.

Od pondělí bude mít safaripark zjednodušený ceník vstupného. Lidé nad 15 let budou platit 190 korun a děti od tří do 15 let 150 korun. Za vjezd jednoho auta do areálu safari se bude platit 350 korun.

Dvorská zoo, která je s více než půl milionem návštěvníků ročně nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech, je kvůli epidemii koronaviru uzavřena od 16. března.