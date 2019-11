Před olympiádou v Tokiu bude důležité připravit tělo na teplo

Ilustrační foto - Dráhový cyklista Tomáš Bábek oblečený do speciální chladivé vesty pro sportovce pózuje s maskotem Miraitowou 18. července 2019 v Praze na setkání s novináři na téma olympijské hry v Tokiu, do nichž bude 24. července zbývat rok.

Ilustrační foto - Dráhový cyklista Tomáš Bábek oblečený do speciální chladivé vesty pro sportovce pózuje s maskotem Miraitowou 18. července 2019 v Praze na setkání s novináři na téma olympijské hry v Tokiu, do nichž bude 24. července zbývat rok. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Adaptace a aklimatizace na vedro bude důležitá před olympijskými hrami v Tokiu, které se příští rok uskuteční ve velkém horku a vysoké vlhkosti vzduchu. Proto už dnes zástupci jednotlivých sportů na semináři Českého olympijského výboru a Vysokoškolského sportovního centra ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyslechli přednášky specialistů.

Letos v létě naměřili v japonském hlavním městě přes 41 stupňů Celsia a vlhkost přesahovala 80 procent. "Bude to pro všechny v uvozovkách maso," řekl šéf české mise Martin Doktor, který byl v srpnu v Tokiu na inspekci.

Proto je pro sportovce důležité vědět, jak se připravit na podmínky, které jsou pro Evropany extrémní, a olympijský výbor uspořádal seminář s názvem Ready for Tokyo 2020. "Je to vykopávák, na který navážeme různými akcemi, školeními a doporučeními," řekl šéflékař Českého olympijského týmu Jiří Neumann "Velmi potřebná bude adaptace a aklimatizace na teplé počasí, pitný režim, nastavení. Pozor musíme dát na hydratační režim, infekce či časový posun. Ale věřím, že sportovci budou připraveni," uvedl.

Přednášky odborníků poslouchali mimo jiné zástupci plavců, cyklistů, moderních pětibojař, triatlonistů, šermířů a veslařů. Zápisky do notebooku si dělal i lezec Adam Ondra. "Lezecká komunita kroutí hlavou, že závody proběhnou venku, ale zase budeme mezi výkonem v klimatizované místnosti. Neříkám, že jsem si tady ujasnil, jak se na to připravit, ale velkou roli bude mít ochlazování mezi závody," řekl.

Většina přednášejících se shodla, že je důležité s zvyknout na dané podmínky. "Aklimatizace je základem, jak srazit teplotu tělesného jádra, aby nestoupala během výkonu. To může sportovce odlišit od ostatních. Bez aklimatizace půjdou na start s handicapem," řekl odborník na výživu a pitný režim profesor Libor Vítek.

Příkladem může být letošní mistrovství světa v atletice. V Dauhá nedokončilo maraton 28 žen a ani jedna nepodstoupila aklimatizaci.

Každý organismus reaguje jinak, a tak je důležitý individuální přístup. "Spíš než jako kuchařku to berte jako menu a možnost, jak se na horko připravit. Rozhodně ale začněte o aklimatizaci přemýšlet dnes, ne čtrnáct dní před olympiádou," uvedl odborník na funkční respirační trénink Jiří Dostal s tím, že ideální adaptace na výkon přichází v průměru po čtrnácti dnech. "Nejdůležitější, jak se popasovat s výkonem, je mozek, který ovlivňuje vnímání úsilí. Ale není univerzální řešení," doplnil Dostal.

Vítek upozornil, že chybou je pít obyčejnou vodu, a zjistil, že řada sportovců to neví. Iontové nápoje jsou důležité a vrcholový sportovec by je měl mít přichystané na míru. "V Barceloně připravují osmnáct typů nápojů podle hráčů," zmínil Vítek praktiky fotbalového velkoklubu, který hostí v úterý pražskou Slavii. "A důležitý je pitný režim, nikdy nečekejte na žízeň a doplňujte průběžně dle plánu."

Možností boje s teplem je ochlazování těla před, během i po výkonu. K tomu se využívají vodní lázně, vesty nebo chlazené nápoje. Zajímavým zjištěním z různých studií bylo, že třeba vodní lázně jsou ideální v teplotě okolo 15 stupňů Celsia.

Do Tokia se olympiáda vrací po hrách v roce 1964, kdy se konaly na přelomu října a listopadu. Tentokrát bude v létě od 24. července do 9. srpna, takže sportovce čeká vedro. "Musím se na to připravit i vědecky," uvedl Doktor.