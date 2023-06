Před olomouckým vrchním soudem stane bývalý hokejový reprezentant Čechmánek

Olomouc - Před olomouckým vrchním soudem dnes stane bývalý hokejový reprezentant Roman Čechmánek, kterému zlínský soud uložil tříletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let za podvod. Čechmánek se zadlužil při podnikání. Podle obžaloby si půjčoval peníze a objednával práce, i když věděl, že závazky nebude schopen splatit. Podle rozsudku muž způsobil škodu přes 7,2 milionu korun. Případem se soudy zabývají pět let, v kauze padly tři zprošťující verdikty, odvolací soud vždy případ vrátil krajskému soudu.

Odvolací soud bude projednávat pouze odvolání Čechmánka, a to do výroku o vině i trestu, státní zástupce se proti rozsudku zlínského soudu z loňského dubna neodvolal. Jednapadesátiletý Čechmánek vinu popírá, hrozilo mu až osm let vězení. V další části obžaloby, podle níž způsobil další škodu asi za čtyři miliony korun, ho krajský soud zprostil.

Podle rozsudku krajského soudu se olympijský vítěz z Nagana podvodu dopustil v roce 2013, a to především v souvislosti se stavbou minipivovaru ve Zlíně a přestavbou bytového domu v Holešově. Státní zástupce uvedl, že obžalovaný uzavíral smlouvy a dohody se záměrem získat majetkový prospěch, přestože jeho tíživá finanční situace mu nedovolovala je plnit. Na základě smluv odebíral služby, stavební materiál a bytové nebo restaurační vybavení. Na podnikání si Čechmánek půjčoval peníze od známých, měl úvěry u bank. Jeho dluhy dosáhly desítek milionů korun.

Minipivovar s restaurací ve Zlíně po roce fungování zavřel, přestavbu domu v Holešově nedokončil. Koupil i bývalý domov důchodců v Prostějově, investoval do developerského projektu v Chorvatsku, vlastnil byty ve Zlíně a Čeladné. Od roku 2013 byl v insolvenci, o rok později vyhlásil soud konkurz na jeho majetek.