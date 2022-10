Před MS je dvojnásobný olympijský vítěz Krpálek zdravý, čeká ho odveta s Finem

Praha - Po sezoně plné zdravotních problémů je dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek před mistrovstvím světa v pořádku. Ve zdraví zvládl i náročný judistický kemp v Japonsku, který absolvoval nezvykle krátce před šampionátem. Do Taškentu se vydá v sobotu, jeho kategorie nad sto kilogramů je na programu ve středu. Na úvod mu los přisoudil Fina Marttiho Puumalainena, s nímž Krpálek prohrál v červenci na Grand Prix v Záhřebu.

To ale zdaleka nebyl v optimální kondici. "Zlobil ho natržený triceps. Myslím, že by ten zápas měl vypadat jinak. Lukáš je teď v jiné fázi přípravy," řekl na dnešním setkání s novináři Krpálkův kouč Petr Lacina.

Seveřan v Chorvatsku porazil Krpálka svou tradiční zbraní. "Je to soupeř, který hodně leze pode mě. Tam mě nachytal, když jsem se na něj sápal, chtěl jsem ho za každou cenu zmuchlat a zahodit. Vyhmátl to, položil mě na wazari a nebyl jsem to schopný dohnat," vzpomínal Krpálek. Z řady společných soustředění přitom věděl, že Fin podobné chvaty používá. "Přesto mě načapal. Teď už mě nesmí znova nachytat. Mám mu co vracet," dodal odhodlaně judista, který se na MS vrací po třech letech.

Má za sebou nestandardní přípravu. Po triumfu na olympijských hrách si dopřál delší volno, pak na něj začátkem roku při tréninku spadl Teddy Riner a pochroumal mu rameno a žebra. Kvůli tomu vypadl Krpálek na tři měsíce z tréninku, a když se vrátil, začal ho zlobit triceps. Naplno tak mohl trénovat až poslední dva měsíce. "Řekli jsme si, že to není za pět minut dvanáct, ale už 12:05. Od té doby odváděl v přípravě stoprocentní práci," řekl kouč.

Poprvé od vypuknutí pandemie koronaviru se Krpálek dostal na univerzitu v Tokiu, kde už absolvoval kempy v minulosti. Zatímco obvykle tam jezdil měsíc až dva před vrcholem sezony, tentokrát musel vyrazit později.

"Nic jiného nám nezbylo, musel jsem stoprocentně doléčit úpon tricepsu, abych si to neobnovil. Měl jsem nějaké kempy, abych byl na Japonsko stoprocentně připravený a mohl tam odcestovat, s tím, že jsem schopný absolvovat zátěž. Párkrát mě to tam zabolelo, ale to bylo výjimečně. Povedlo se mi to stoprocentně zdravotně zvládnout a doufám, že to přinese ovoce, jaké bychom chtěli," vykládal dvojnásobný mistr světa.

V Japonsku měl možnost tři dny trénovat s tamní reprezentací. "Byl jsem překvapený, že mě oslovili, abych za nimi na závěrečnou přípravu přišel," ocenil Krpálek. "Já jsem byl nadšený z toho, že ho pozvali na reprezentační sraz. Značí to, jak si Lukáše v Japonsku váží," dodal jeho kouč.

Před světovým šampionátem se Krpálek trochu obává toho, aby po kempu v Japonsku nebyl unavený. Trenér Lacina věří, že to zvládne. "Nepřijel v těžké únavě, ale v docela dobrém stavu. Nebyl to tak dlouhý úsek v Japonsku, takže ta únava je taková zdravá, pozitivní, ze které se oklepe. Pere se ve středu, takže čas na regeneraci je a mělo by se to sympaticky zhoupnout," řekl.

Krpálek bude na šampionátu v Taškentu v pozici úřadujícího olympijského šampiona. "To se jezdí vždycky špatně, protože ta očekávání jsou obrovská. Ale vzhledem k tomu, jaké trable jsem měl v předešlých měsících, to musím brát trošičku jinak. Teď cítím, že připravený snad jsem. Jenže závod je něco jiného než přípravný kemp," přemítal.

Los mu připravil těžkou překážku i do případného druhého zápasu. Tam by ho měl vyzvat Korejec Kim Min-čong, kterého porazil v semifinále na cestě za světovým titulem v roce 2019. Je to judista nižšího vzrůstu se širokými rameny. "Má nízko těžiště. Mizí pod nohama. Je to nepříjemný typ soupeře, který Lukášovi úplně nesedí. Musíme nacvičit reakce, taktiku. Už na tom pracujeme," uvedl Lacina.