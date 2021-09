Před integrací západního Balkánu do EU je potřeba rozšířit Schengen, řekl Babiš

Bled (Slovinsko) - Rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu je složitý proces, který potrvá dlouhou dobu. Brusel by měl do té doby nabídnout regionu perspektivu členství v schengenském prostoru volného pohybu. Na Bledském strategickém fóru ve Slovinsku to dnes řekl český premiér Andrej Babiš.

"Proč nemluvíme o Schengenu? Rozšíření Schengenu je mnohem snazší než rozšíření Evropské unie," uvedl Babiš, jenž se konference účastnil v panelu vedoucích představitelů, který nesl název "Budoucnost Evropy – stát a vydržet". Zopakoval také názor, že do schengenského prostoru by kromě členských zemí EU Chorvatska, Bulharska a Rumunska mělo být přijato také Srbsko.

Babiš tak učinil při debatě, ve které evropští lídři diskutovali mimo jiné o unijní migrační politice. "Evropa by měla být silnou ekonomickou a vojenskou silou. Musíme definovat území a být silní, protože máme silné soupeře," odpověděl na otázku moderátora, jak by měla vypadat budoucí Evropa.

Srbský prezident Aleksandar Vučić připomněl, že nadšení obyvatel Srbska i dalších zemí regionu pro vstup do EU výrazně klesá. Dáno je to podle něj měnícími se podmínkami a nedodrženými sliby ze strany Bruselu.

Členství v EU zůstává strategickou prioritou Srbska, zároveň se však země do té doby "musí postarat sama o sebe", řekl Vučić. Právě proto podle něj trojice balkánských lídrů přišla v červenci s vlastní iniciativou Open Balkans, která má v budoucnu zajistit volný pohyb osob a zboží mezi Srbskem, Severní Makedonií a Albánií.

Se změnou současného přístupu sedmadvacítky vůči Balkánu souhlasil také předseda Evropského parlamentu David Sassoli. "Musíme přehodnotit přístupový proces o státy západního Balkánu. Současný vývoj nahrává třetím hráčům či přímo protivníkům," uvedl s tím, že EU vyčlenila pro tento region více prostředků na podporu integrace.

Fórum, konané každoročně od roku 2009, jeho organizátoři charakterizují jako hlavní mezinárodní konferenci ve střední a jihovýchodní Evropě, která nabízí platformu pro vyjádření a porovnání názorů na moderní společnost a její budoucnost. Účelem je umožnit účastníkům vyměnit si názory a hledat inovativní řešení současných a budoucích výzev a také usnadnit kontakty s regionálními i globálními činiteli.