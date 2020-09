Před elektrárnou na Lounsku bude demonstrace za konec uhlí

Počerady (Lounsko) - Před elektrárnou Počerady na Lounsku bude dnes demonstrovat několik ekologických organizací a hnutí za rychlý konec spalování uhlí. Nedaleko elektrárny, jejímž majitelem bude od roku 2024 skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače, postavili pořadatelé protestu ve čtvrtek kemp. Ráno před demonstrací plánují někteří protestující vystoupit před novináři.

Kemp stojí u obce Okořín, v pořadí jde o čtvrtý tzv. klimakemp v ČR. Jeho součástí jsou workshopy a přednášky. "Abychom se vyhnuli nejhorším dopadům klimatické krize, musíme se uhlí zbavit do deseti let. Požadujeme spravedlivý konec uhlí, který musí jít ruku v ruce s vytvářením čistých pracovních míst a podporou lidí, kteří v uhelném průmyslu pracují nebo jsou postiženi jeho dopady," řekla na pondělní tiskové konferenci Kateřina Holá z hnutí Limity jsme my. ČTK později informovala o tom, že na protestu budou nižší stovky účastníků.

Demonstraci společně svolává 13 ekologických organizací, které mají na vládu čtyři požadavky. Těmi jsou kromě rychlého ukončení těžby a spalování uhlí a co nejrychlejšího ukončení provozu elektrárny Počerady také spravedlivá transformace uhelných regionů a rozšíření cílů snižování emisí v rámci Evropské unie do roku 2030.

Součástí protestů mohou být tzv. akce občanské neposlušnosti. Loni se klimakemp konal u Chvaletic na Pardubicku, kde je nejmladší hnědouhelná elektrárna v zemi. V roce 2018 se vydali demonstranti na pochod po hraně lomu Bílina na Mostecku. Více než stovka aktivistů tehdy vnikla do lomu Bílina a zůstala pod jedním ze dvou rypadel. Severočeské doly kvůli tomu musely přerušit těžbu.