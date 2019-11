Před čtyřmi lety dal Darida postupový gól, teď chce slavit znovu

Plzeň - Před čtyřmi lety záložník Vladimír Darida zařídil svým premiérovým reprezentačním gólem vítězství českých fotbalistů 2:1 v Lotyšsku, po němž tým slavil postup z kvalifikace na mistrovství Evropy. Zastupující kapitán by se vůbec nezlobil, pokud by něco podobného zopakoval i ve čtvrtek proti Kosovu. Případný postup by si užil o to víc, že se předposlední utkání kvalifikace odehraje v jeho rodné Plzni.

"Zápas v Lotyšsku si samozřejmě pamatuji. Dával tam gól i David Limberský, pro nás oba to byl první gól v reprezentaci. Po tom zápase přišel i postup na Euro, jsou to krásné vzpomínky. Doufám, že to prožiji znovu," řekl Darida na tiskové konferenci.

Český celek drží před předposledním zápasem kvalifikace na druhém místě skupiny jednobodový náskok na třetí Kosovo a v případě čtvrteční výhry si zajistí postup.

"Myslím, že z týmu je cítit ta atmosféra i důležitost toho zápasu. K tréninkům přistupujeme s maximální profesionalitou, i během chvil mimo trénink si všichni uvědomují, o co se při tomhle srazu jedná," řekl Darida.

"Co jsme s trenérem (Šilhavým) nastoupili do téhle kvalifikace, tak zápasy vypadají dobře. Doufám, že v tom budeme pokračovat. Bylo by super, kdybychom už po čtvrtku měli rozhodnuto," dodal devětadvacetiletý záložník Herthy Berlín.

V úvodním vzájemném duelu v září podlehl český tým v Kosovu 1:2. "Myslím, že jsme se z toho poučili, hlavně u těch inkasovaných gólů. Při tom druhém ze standardky jsme asi nebyli úplně zorganizovaní a v defenzivní činnosti jsme nebyli tak koncentrovaní. Tohle musíme určitě zlepšit. Hrajeme doma, takže nasazení nám určitě chybět nebude," podotkl Darida.

Zastupující český kapitán se vrací do Plzně, jejímž je odchovancem. "Návrat do Plzně je pro mě osobně moc příjemný, moc se na zápas těším. Z Plzně pocházím, mám tady hodně kamarádů. Rodina, všichni se přijdou podívat na zápas. Doufám, že ve čtvrtek budeme všichni spokojení a budeme mít dobrou náladu," uvedl Darida.

Kosovu kvůli zranění vypadl z kádru nejlepší střelec krátké reprezentační historie útočník Vedat Muriqi. "Když jsme se dozvěděli, že bude chybět, rychle jsme na to zareagovali a podívali jsme se na videu na druhého útočníka (Nuhiua). Je typologicky hodně podobný, taky vysoký, agresivní. Takže zase nějaký zásadní problém pro Kosovo to nebude. Musíme si dát pozor i na Rashicu, který umí jeden na jednoho, musíme ho zdvojovat. Musíme celou jejich ofenzivní část vymazat a vepředu vstřelit nějaké branky," řekl Darida.