Před ČSSD jsou jen špatné varianty, míní komentáře

Praha - Sociální demokraté na pondělním jednání svého předsednictva rozhodovali o další účasti ve vládě, nakonec ale rozhodli, že se jim rozhodnout nechce. Není med volit mezi několika špatnými variantami, míní komentáře. Předsednictvo ČSSD v pondělí podpořilo stanovisko, aby místopředseda ČSSD Michal Šmarda nahradil ve funkci ministra kultury Antonína Staňka. Předseda ČSSD Jan Hamáček má o prosazení tohoto požadavku dál jednat a má kompetenci rozhodnout i o případném odchodu strany z vlády, pokud by ČSSD nedosáhla svého.

"Neochota stranického předsednictva rozhodnut o další účasti ve vládě natvrdo hned je důsledkem faktu, že před ČSSD jsou jen špatné varianty," podotýká komentátor Hospodářských novin. Kdyby podle něj sociální demokraté řekli "zůstáváme" i za cenu, že ustoupí prezidentovi Miloši Zemanovi a nominují na post ministra kultury někoho jiného než Michala Šmardu, stali by se definitivně směšnými. "Kdyby naopak řekli ´nenecháme ze sebe dělat kašpary´ a práskli dveřmi od Strakovy akademie, těžko by to vysvětlovali svým voličům. Ti by nikdy nepochopili, proč odcházejí z vlády kvůli jednomu ministrovi, jehož jméno si většina lidí ani nepamatuje. Všechno špatně," míní autor komentáře.

Současná situace ČSSD ve věci výměny vlastního ministra kultury se podle komentáře deníku Právo jejímu vedení dávno vymkla z rukou. Na řešení, které vzešlo z pondělního jednání je podle listu příznačné, že ho opět nelze jednoduše vysvětlit na škále ANO-NE, pokud jde o setrvání ve vládě. "ČSSD bojuje o holý život. Opuštění vlády pro ni může znamenat stejnou cestu do zatracení jako setrvání v ní. Proto je těžké rozsoudit, který z receptů straně ordinovat," podotkl autor komentáře. Pravdu mají podle něj jak ti, kdo říkají, že "na opuštění kabinetu bylo včera pozdě, stejně jako ti, kdo míní, že právě proto už je pozdě dnes".

"Nejdříve ostrá slova, nakonec jako vždy pokus o smír. Tak se momentálně jeví postoj sociální demokracie k její vládní účasti," píše komentátor serveru Info.cz. Navzdory ústupku ČSSD je ale podle něj zřejmé, že sociální demokraté dlouhodobě hledají optimální moment k odchodu z vlády. "Jsou nejslabším článkem vládní architektury, Babiš navíc potřebuje víc Zemana než je, a tudíž mu jde ve všech ohledech na ruku," píše. "Otázkou tak pouze je, kdy ČSSD z vlády odejde, s jakou záminkou a zda tak neučiní pozdě," dodává.

Podle komentátora Lidových novin (LN) ČSSD pochopila, že na otálení není čas a místo. "Nyní je starostí Andreje Babiše, aby prezident konal, jak mu velí ústava. Otálením dosáhl Miloš Zeman jediného - ČSSD se vyjadřuje jednotně a s jistou úlevou vážně hrozí odchodem z vlády," míní. Sociální demokraté podle něj hrozí odchodem, aby si zachovali sebeúctu. Řešení je podle něj na "vrtošivém" prezidentovi Zemanovi. "Jedno lze říci téměř jistě, domanévroval sebe i premiéra Babiše do situace, ze které ani jeden z nich neprofituje," uzavřel deník.