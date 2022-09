Před Býčí skálou se odehrála pravěká slavnost s rituálním vozem

Brno-Návrat do Býčí skály, zábavně-vědecká rekonstrukce návratu bohyně halštatské princezny na snímku na rituálním voze do jeskynní svatyně v doprovodu halštatských elit a bojovníků. Hlavní část oslav 150 let od objevu Jindřicha Wankla v Býčí skále. ČTK/Hlaváčová Monika