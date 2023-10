Preciosa představila v Kamenickém Šenově novou skeletovou pec

Kamenický Šenov (Českolipsko) - Sklářská společnost Preciosa Lighting dnes představila při akci Víkend Křišťálového údolí návštěvníkům výroby v Kamenickém Šenově novou skeletovou pec, která nese jméno Marie. Podle generální ředitelky Preciosy Lighting Lucie Karlové je nová pec provozními parametry více přizpůsobena požadavkům na uměleckou sklářskou výrobu. Firma si od ní slibuje zlepšení pracovního prostředí sklářů, zvýšení flexibility výrobního procesu a snížení provozních nákladů.

Instalace pece přináší podle Karlové nové období zpracování skla. Koncepce skeletové pece je postavená na moderních keramických a izolačních materiálech, které udrží energii uvnitř a minimalizují tepelnou ztrátu. Nová pec nahradí další dva sklářské agregáty, které jsou standardně nezbytné pro výrobu skla. Na začátku výrobního cyklu se v ní totiž provádí nejen temperování sklářské pánve, ale také zároveň slouží k opakovanému ohřívání skleněných výrobků při umělecké tvorbě sklářů.

Jednoduchá konstrukce pece včetně skelné jímky a nízká hmotnost umožňují snadnou přepravu zařízení ve sklářské hale. Pec využívá zemní plyn, ve srovnání s tradičními agregáty ale spotřebuje až o polovinu méně energie. "V případě problémů s dodávkou zemního plynu je možné přejít na alternativní způsob spalování propan butanu," doplnil za sklárnu Jan Huk. Investice je součástí strategického plánu rozvoje a vzhledem k tomu, že sklářství patří k energeticky nejnáročnějším výrobám, je jedním z důvodů i úspora nákladů na energie.

Pec Marie je podle Karlové první pecí nové koncepce. Teď ji čeká důkladné testování a v případě, že se osvědčí, chce Preciosa technologií nahradit současné velké tavicí agregáty.

Během dnešního dne otevřených dveří se mohli návštěvníci ve sklárně podívat i do jinak nepřístupných prostor, jako je sklad sklářských forem nebo unikátní designová laboratoř. Pro děti firma připravila výtvarné dílny. Obdivovat mohli návštěvníci i přes 17 metrů vysokou nástěnnou malbu. "Naším cílem bylo zachytit netradiční formou to, co je pro nás v Preciosa Lighting klíčové, co ukazuje náš přístup k řemeslu, k dílům, která tvoříme. Murál Světlonošky propojuje historii, současnost i budoucnost křišťálu a výroby svítidel v Kamenickém Šenově a Křišťálovém údolí jako celku," dodala Karlová.

Výroba křišťálových lustrů a svítidel má v Kamenickém Šenově bezmála třísetletou tradici. Preciosa Lighting, která je jejich největším českým výrobcem, je součástí sklářské a bižuterní skupiny Preciosa, která v Česku zaměstnává téměř 4000 lidí. Originální světelné instalace pro komerční projekty i soukromé rezidence dodává firma do celého světa od Severní Ameriky přes Blízký východ až po Asii.