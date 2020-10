Přechodné clo pro Čínu české hliníkárny schvalují

Písek/Kamenice (u Prahy) - Čeští výrobci a zpracovatelé hliníku schvalují rozhodnutí Evropské unie zavést prozatímní clo až 48 procent na hliníkové výrobky z Číny. Zástupci českých hliníkáren to vidí jako ochranu cenových a kvalitativních zájmů. Příliš nízké ceny, které nabízely čínské firmy, podle nich likvidovaly konkurenci v Evropě.

"Několikrát jsme se setkali s konkurencí z Číny, a ceny, které nabízela, byly někdy i méně než náklady na surovinu nebo materiál. Myslím, že je to od EU správný krok. Celému segmentu výlisků hliníku by to mělo přinést pozitivní uklidnění na trhu a víc prostoru pro lokální evropské výrobce prosadit se v Evropě a nebýt pod tak velkým tlakem čínských konkurentů za dumpingové ceny," řekl ČTK ředitel písecké společnosti Aisin Europe Manufacturing Czech Miloš Hnízdil.

Písecká firma dodává díly motorů do automobilek evropských i japonských. Aisin kupuje surovinu, hliníkové ingoty, hlavně v ČR, na Slovensku, v Polsku a Rakousku.

"Čínské dovozy představovaly asi 200.000 tun do Evropské unie a byly za dumpingové ceny. Děčín bojoval za antidumpingové opatření, to se nakonec povedlo. Pracovali jsme na tom téměř rok dohromady s ostatními lisovnami v Evropě. Má to své podporovatele i ty, kteří proti tomu clu brojí, to jsou především dovozci," řekl ČTK Jiří Palma, ředitel firmy Constellium Děčín, což je největší výrobce hliníkových polotovarů v České republice.

Nízké ceny podle Palmy postupně likvidovaly výrobny po celé Evropě. "Tlak se vyplatil. Zájmy výrobců byly vyslyšeny a proces byl ukončen vydaným rozhodnutím," uvedl. Jedná se o clo na výlisky, které mají velkou hmotnost, jsou to podle něj tlusté materiály. "Pro nás je to významný segment, očekáváme zlepšení poptávkové stránky," dodal Palma. Na tyto výrobky již dříve zavedly clo USA, což zhoršilo situaci v Evropě, protože se čínské firmy zaměřily na její trh.

Holding MTX Group, pod nějž spadají mimo výrobní závody v Kamenici u Prahy nebo Bruntále, považuje takovou formu protekcionismu na daný typ produktu v pořádku. "Vnímáme to jako ochranu cenových a kvalitativních zájmů. Domnívám se, že toto opatření by na naši aktivitu nemělo mít zcela zásadní vliv," sdělil dnes ČTK za holding Ondřej Hamer.

Agentura Reuters uvedla, že EU zavede s platností od středy prozatímní clo na dovoz hliníkových výlisků z Číny. Cla budou platit, dokud Brusel nevyšetří, zda čínští výrobci neprodávají své produkty za nepoctivě nízkou cenu. Cla se pohybují od 30,4 procenta do 48 procent. Vyšetřování zamýšlí EU dokončit do dubna. Pak by měla zavést konečná cla s platností pět let.

Evropská komise (EK), která koordinuje politiku 27 zemí EU, zahájila vyšetřování dovozu produktů široce používaných v dopravě, stavebnictví a elektronice v únoru. Reagovala tak na stížnost svazu European Aluminium, jehož členy jsou mimo jiné firmy Norsk Hydro, Rio Tinto či Alcoa. Čínský svaz producentů kovů označil stížnost za neopodstatněnou.