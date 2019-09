Přechod k jinému mobilnímu operátorovi zřejmě bude snazší

Praha - Pokuta za přechod k jinému mobilnímu operátorovi se zřejmě sníží a zkrátí se také lhůta pro převod telefonního čísla. Předpokládá to novela o elektronických komunikacích, kterou dnes schválila Sněmovna. Změny by měly vést podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) k větší konkurenci mezi operátory a v konečném důsledku pomoci k poklesu cen. Předlohu ještě musí posoudit Senát a následně podepsat prezident.

Pokuta za přechod k jinému mobilnímu operátorovi klesne podle novely z 20 procent na pět procent z ceny, která jim ještě zbývá do data, kdy smlouva skončí. V případě ukončování smlouvy na dobu určitou by lidé po třech měsících jejího trvání nehradili nic. Doba pro převedení čísla při změně mobilního operátora se zkrátí z deseti dnů zpravidla na dva pracovní dny. Zákazník by při přechodu ke konkurenci také nemusel kontaktovat svého dosavadního operátora.

Novela bude účinná až od dubna příštího roku místo původně plánovaného ledna 2020. Odklad poslanci podpořili v souvislosti s průtahy v legislativním procesu a s potřebou dát operátorům určitý čas na to, aby se na změny připravili.

Poslanci vesměs poukazovali na to, že již debata o novele podle nich přinesla výhodnější tarify a neomezená mobilní data. "Očekávám, že dojde ke zlevňování ještě před dubnem, troufám si říci ještě před koncem roku," míní Patrik Nacher (ANO), autor nebo spoluautor několika schválených poslaneckých úprav novely. Podle Vojtěcha Munzara (ODS) novela přinese lepší prostředí pro vstup nového operátora na mobilní trh, zásadní ale budou podle něho podmínky pro tento vstup. Před euforií varoval Leo Luzar (KSČM). Upozornil například na rozdíly mezi tarify pro běžné klienty a neveřejnými výhodnějšími nabídkami pro velké zákazníky.

Sněmovna schválila vládní novelu hlasy 164 ze 165 přítomných poslanců ve znění celkového pozměňovacího návrhu, který ji zpřesňuje. Jde například o identifikaci zákazníka, který o přenos čísla žádá, aby při tom nevznikaly pochyby, a o možnost žádat vrácení nespotřebovaného kreditu na předplacené kartě. Zatímco vrácení nespotřebovaného kreditu by operátor mohl zpoplatnit, u přenesení telefonního čísla by zákon výslovně stanovil, že je bezplatné. Změny ohledně přechodu mezi operátory budou podle Nachera platit i pro živnostníky, pro něž nyní platí přísnější podmínky bez pro ostatní klienty.

Vznikne také kalkulátor, díky němuž by si klienti mohli nezávisle porovnat ceny jednotlivých operátorů. Srovnávací nástroj provozovaný Českým telekomunikačním úřadem by hodnotil také kvalitu služeb. Zákon po sněmovních úpravách ale také zavede sankce za nedodržení evropského nařízení o regulaci ceny za volání a za textové zprávy do zahraničí v rámci Evropské unie.