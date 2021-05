Přebytek obcí loni klesl na 10,1 miliardy Kč, investice byly rekordní

Praha - Přebytek obecních rozpočtů loni klesl o sedm procent na 10,1 miliardy korun. Obce vykázaly přebytek podesáté v řadě. Zároveň v loňském roce zvýšily objem svých investic na rekordních 83,4 miliardy korun. Předloni to bylo 79,1 miliardy korun. Novináře o tom dnes informovala společnost CRIF - Czech Credit Bureau.

Zvýšil se také celkový dluh obcí, ale i jejich rezervy na bankovních účtech. Dluh loni vzrostl o 1,9 miliardy korun na 50,2 miliardy korun. Rezervy na bankovních účtech loni stouply o 12,6 miliardy na 150,5 miliardy korun. Zveřejněné údaje neobsahují data za Prahu.

"To, že obce nerezignovaly na svůj rozvoj, ale pokračovaly v naplánovaných investicích, můžeme spolu s jejich přebytkovým hospodařením označit za největší úspěch loňského roku," uvedla analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková.

Celkové příjmy obcí loni podle CRIF stouply zhruba o 6,9 miliardy na 272 miliard korun. Obecní výdaje pak vzrostly o 7,7 miliardy na 261,9 miliardy korun.

"V první polovině loňského roku se zdálo, že obce můžou na daních přijít až o 27 miliard korun. Výběr daní byl ale nakonec vyšší. Díky tomu se daňové příjmy obcí snížily pouze o 11 miliard. Na druhé straně i díky jednorázové státní dotaci ve výši 1250 korun na obyvatele vzrostl objem neinvestičních dotací obcím o necelých 13 miliard. Zároveň se zvýšil o necelé čtyři miliardy také objem investičních dotací," uvedla Kameníčková. U daňových příjmů obce největší pokles zaznamenaly u daně z příjmu právnických osob, naopak nejmenší u daně z přidané hodnoty. Celkově daňové příjmy obcí loni činily 167,9 miliardy korun.

Příjmy obcí jsou tvořené hlavně penězi ze sdílených daní, mezi které patří daň z přidané hodnoty, daně z nemovitosti nebo daně z příjmu. Dále dostávají peníze ze státního rozpočtu například na činnosti související s rozšířenou působností obcí.

Z údajů CRIF vyplývá, že dlouhodobě obce mají úspory vyšší než dluh. Nicméně dluh i úspory loni obcím stouply. "Je zajímavé, že v době, kdy mají obce tolik volné hotovosti, financují některé své rozvojové aktivity na dluh. To ukazuje, že především menší obce mohou mít problémy s financováním svých rozvojových projektů. Investiční dotace, ať už ze strany státu, nebo ze strany Evropské unie, často pokrývají jen část investice. Navíc každý rok ji dostane jen malá část obcí. Obec tak musí často šetřit několik let, než si může plánovanou investici dovolit spolufinancovat," vysvětlila Kameníčková. Zároveň je ale podle ní hodnota úspor 150 miliard korun již nad přijatelným minimem, a to například kvůli tomu, že peníze na účtech se obcím nezhodnocují.

Analýzu hospodaření obcí provádí CRIF každoročně, provádí ji na základě dat portálu www.informaceoobcich.cz.