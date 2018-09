Peking - Přebytek Číny v obchodování se Spojenými státy se v srpnu vyšplhal na nový rekord 31,05 miliardy dolarů (689,8 miliardy Kč), a to navzdory mírnému zpomalení růstu čínského exportu. Vyplývá to z dnešních údajů čínského celního úřadu, které by podle agentury Reuters mohly přimět amerického prezidenta Donalda Trumpa ke zvýšení tlaku v obchodním sporu s Pekingem.

Přebytek Číny v obchodování s USA se zvýšil z červencových 28,09 miliardy dolarů a překonal předchozí rekord stanovený v červnu. Během prvních osmi měsíců letošního roku přebytek meziročně vzrostl o téměř 15 procent na 192,64 miliardy dolarů (4,3 bilionu Kč). To přispělo k obchodnímu napětí mezi těmito dvěma největšími ekonomikami světa.

Spojené státy začátkem července zahájily obchodní válku s Čínou zavedením 25procentních cel na čínské zboží v objemu 34 miliard dolarů. Od té doby se tato částka zvýšila zhruba na 50 miliard USD. Čína v odvetě zavedla cla ve stejné výši na stejný objem amerických výrobků. Washington obviňuje Peking z krádeže duševního vlastnictví amerických firem a vysoký schodek v obchodování s Čínou chce snížit.

Trump v pátek uvedl, že by mohl "velmi brzy" uvalit dříve ohlášená cla na čínské zboží, jehož roční dovoz do Spojených států dosahuje 200 miliard dolarů (4,4 bilionu Kč). Navíc varoval, že má připravena i cla na další čínské zboží, jehož roční dovoz činí 267 miliard dolarů (5,9 bilionu Kč). Novými cly by tak nakonec mohl být zatížen prakticky veškerý dovoz z Číny do USA.