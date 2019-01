Peking - Export z Číny se v loňském roce zvýšil o 9,9 procenta, což představuje nejsilnější růst za sedm let. Přebytek Číny v obchodování se Spojenými státy se pak loni vyšplhal na rekord, a to navzdory rozsáhlým clům, která na čínské zboží uvalila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z dnešních údajů čínského statistického úřadu.

V samotném prosinci se vývoz z Číny meziročně snížil, a to o 4,4 procenta, což bylo nejprudší tempo za dva roky. Prosincový dovoz se propadl dokonce o 7,6 procenta, nejvýrazněji od července 2016. Tyto údaje ukazují na přetrvávající útlum v expanzi čínské ekonomiky a na zhoršující se světovou poptávku, řekli analytici agentuře Reuters.

V celém loňském roce export z Číny rostl pomaleji než import, který se zvýšil o 15,8 procenta. Obchodní přebytek Číny se tak snížil na 351,8 miliardy dolarů (7,8 bilionu Kč), což je nejnižší úroveň od roku 2013. Politicky citlivý přebytek Číny v obchodování se Spojenými státy se však v loňském roce o 17 procent zvýšil a dosáhl 323,3 miliardy dolarů (7,2 bilionu Kč).

Vysoký přebytek v obchodování s USA je jednou z hlavních příčin nynějších obchodních sporů mezi Washingtonem a Pekingem. Čína a USA na sebe loni vzájemně uvalovaly cla, což vyvolalo obavy ohledně vývoje globální ekonomiky.

Začátkem prosince se Washington a Peking na summitu skupiny zemí G20 domluvily na 90denním příměří v obchodních sporech s tím, že během této doby se budou snažit vyjednat obchodní dohodu a nebudou zavádět nová cla.

Minulý týden jednali obchodní zástupci obou zemí v Pekingu. Obě strany sice hovoří o pokroku při řešení obchodních sporů, o výsledcích jednání ale zatím mnoho podrobností není známo.

Export z Číny do Spojených států zpočátku vykazoval vůči americkým clům překvapivou odolnost, což byl zřejmě důsledek snahy firem vytvořit si v USA zásoby čínských produktů před dalším zpřísněním obchodních restrikcí. Tento příznivý efekt ale v posledních měsících začal vyprchávat a v prosinci vývoz z Číny do USA o 3,5 procenta klesl.