PRE vyplatí akcionářům dividendu 439,96 Kč za akcii, stejně jako loni

Praha - Společnost Pražská energetika (PRE) vyplatí letos svým akcionářům dividendu 439,96 Kč za akcii, tedy na stejné úrovni jako loni. Firma tak mezi akcionáře rozdělí přes 1,7 miliardy Kč. Rozhodla o tom dnešní valná hromada společnosti. Udělala také několik změn ve správních orgánech firmy, novými členy představenstva se stali David Vodrážka a Jaromír Beránek.

Energetická skupina PRE loni podle konsolidované účetní závěrky zvýšila svůj čistý zisk na 3,8 miliardy korun, což je meziročně zhruba o třetinu víc. Výnosy skupiny vzrostly o asi 39 procent na přibližně 38 miliard korun.

Loňský ekonomický vývoj podle předsedy představenstva společnosti Pavla Elise silně ovlivnila energetická krize spojená s vysokým růstem cen a obavami z nedostatku surovin. Trhem zahýbal také pád některých energetických společností v čele s Bohemia Energy. Pražská energetika tak i díky tomu podle Elise zvýšila svůj tržní podíl. Počet zákazníků narostl o zhruba 70.000, objem dodávek elektřiny meziročně vzrostl o 12 procent na 6390 gigawatthodiny (GWh) a dodávky plynu o 13 procent na 988 GWh, podotkl Elis. Objem dodávek elektřiny od PRE tak převýšil objem distribuce na licencovaném území o 390 GWh, kdy spotřeba elektřiny v Praze meziročně stagnovala na 6000 GWh.

Loňský rok podle Elise ovlivnil také velký rozvoj energetických služeb. Společnost tak zaznamenala více než dvojnásobný nárůst dodávek fotovoltaických elektráren. Vzrostl také zájem o další služby skupiny.

Investice společnosti loni směřovaly zejména do distribuční sítě, a to 1,96 miliardy korun. Hlavní část cílila na digitální technologie, PRE tak loni zprovoznila přes stovku chytrých transformačních stanic. V přípravě je dále projekt automatizovaných měřících systémů. Další část investic s využitím veřejných fondů mířila do dobíjecí infrastruktury. Síť stanic PRE se loni rozšířila o 150 míst na téměř 600.

Valná hromada dnes rovněž schválila několik změn ve správních orgánech společnosti. Z dozorčí rady odvolala Michaela Kocha, novými členy se naopak stali Johannes Zügel a David Procházka. Dozorčí rada následně při svém jednání zvolila do představenstva PRE Davida Vodrážku a Jaromíra Beránka.

Mezi základní aktivity skupiny PRE patří prodej, obchodování a distribuce elektřiny. Přes 58 procent společnosti vlastní Pražská energetika Holding, jehož majoritním vlastníkem je město Praha. Dalším významným akcionářem je německá EnBW Energie Baden-Württemberg, která má 41,4 procenta. Skupina PRE má přes 820.000 zákazníků a je třetím největším dodavatelem elektřiny v ČR. Prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce provozuje distribuční síť.