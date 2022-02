Pražští zastupitelé zamítli výstavbu u Džbánu, o pozemcích se přeli hodiny

Praha - Praha nepořídí změnu územního plánu, která by umožnila firmě Molepo stavět na pozemcích v okolí nádrže Džbán. Podnět ke změně dnes v noci zamítli městští zastupitelé. Ohledně pozemků se při asi sedmihodinovém projednávání petice místních obyvatel rozhořel spor, ve kterém se vzájemně obviňovali zastupitelé zejména Prahy Sobě a ODS. Zastupitelé nakonec pověřili radu jednáním s majiteli o pozemcích s cílem, aby město mohlo samo zajistit rekreační funkci území kolem nádrže.

Areál u Džbánu vydražila firma Molepo z majetku likvidovaného státního podniku Pražská kanalizace a vodní toky roce v 2012 za zhruba 53 milionů korun. Lídr Prahy Sobě Jan Čižinský označil tehdejší postup, u kterého byli někteří současní zastupitelé ODS, za nestandardní. Vyzval firmu, aby pozemky převedla zpět na město za tehdejší cenu. Zástupci firmy i ODS kritiku tehdejšího postupu ostře odmítli.

Zastupitelé zamítli podnět ke změně územního plánu, bez kterého nemůže firma postavit plánované bytové domy podél Evropské ulice v Praze 6. Firma Molepo nedávno koupaliště uzavřela s odůvodněním, že je v havarijním stavu a že bez výstavby nemá peníze na jeho rekonstrukci. Náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) dnes upozornil, že zamítnutím podnětu se nic neřeší a firma ho může podat znovu. Šance je podle něj jenom v jednání s vlastníky o řešení, firma tvrdí, že je k němu ochotná.

Při projednávání petice proti zástavbě, kterou podepsalo asi 11.500 lidí, se diskuse mezi zastupiteli vyhrotila. Čižinský zopakoval, že město podle něj mělo v době prodeje pod vedením ODS opakovaně možnost pozemky získat do vlastnictví, ale nevyužilo ji. Radní pro majetek v tu dobu byla nynější zastupitelka Alexandra Udženija (ODS) a na ministerstvu financí měl likvidaci státního podniku jako náměstek na starosti nynější předseda klubu zastupitelů ODS Zdeněk Zajíček.

Ten popřel, že by se pozemky u Džbánu prodaly jakkoliv nestandardně, a uvedl, že bude po Čižinském požadovat veřejnou omluvu a zváží právní kroky. "To, co se snažíte vytvořit, je jenom obludná konstrukce plnící vaše zájmy. Nikdo tu nic neporušil," řekl. Podezření ostře odmítla i Udženija, podle zástupců ODS jde ze strany Prahy Sobě jen o předvolební kampaň. Čižinský k tomu řekl, že načasování nesouvisí s volbami, ale vývojem kauzy, uzavřením koupaliště a protesty místních obyvatel.

Na jednání kromě zástupců petentů vystoupili i reprezentanti firmy Molepo. Mediální zástupce firmy Jakub Splavec odmítl, že by společnost hlavní město vydírala, chce podle něj jednat s Prahou 6 a magistrátem. Spolumajitel firmy a člen ODS Vladimír Schmalz pak řekl, že podíl ve firmě koupil až v roce 2019, tedy několik let po prodeji pozemků. "Nikdy jsem se jako minoritní akcionář společnosti neúčastnil žádných jednání se samosprávou," řekl.

Dodal, že Praha Sobě je ve střetu zájmů, protože v roce 2018 dostala milionový sponzorský dar od firmy, která vlastní sousední pozemky. Podle Pavla Zelenky (Praha Sobě) byl dar od firmy bpd partners standardní a přiznaný příspěvek na kampaň. "Nevím, co je na tom za senzaci," řekl s tím, že o střet zájmů nejde. Čižinský dodal, že Praha Sobě dar přijala proto, že majitelé firmy jsou mecenáši, kteří dávají velké množství peněz na veřejné prospěšné projekty. O tom, že firma u Džbánu vlastní pozemky, se dozvěděl až tento týden, řekl.