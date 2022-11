Pražští zastupitelé se sejdou na pokračujícím ustavujícím zasedání

Praha - Pražští zastupitelé se dnes sejdou na pokračujícím ustavujícím zasedání. Začalo 3. listopadu, nově zvolení zastupitelé jej přerušili, protože nebyla dohoda o nové koalici. Zastupitelé zřejmě vedení hlavního města nezvolí ani dnes. Koalice totiž stále nevznikla. Zastupitelé by tak podle představitelů stran měli ustavit a zvolit členy výborů zastupitelstva, projednat dokument o rozpočtu na příští rok, audity zadané kvůli korupční kauze Dozimetr, výběrová řízení v dopravním podniku (DPP) nebo některé materiály ze sociální oblasti.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů má na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty. Koaliční jednání v metropoli začala hned po zářijových volbách, zatím se však neposunula. Dosluhující radu kontrolují tři výbory zřízené na ustavujícím jednání zastupitelů.

Spolu bude chtít do programu prosadit jednání o některých usneseních dosluhující rady, která po volbách učinila. Bude se to týkat mimo jiné sociální oblasti nebo výběrových řízení na manažerské pozice v dopravním podniku (DPP). Zastupitelé by také měli ustavit 14 výborů a zvolit jejich členy. Složení bude kopírovat volební výsledky stran.