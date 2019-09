Pražští zastupitelé schválili program až po čtyřech hodinách

Praha - Pražští zastupitelé po čtyřech hodinách a 15 minutách diskusí schválili program dnešního jednání. Zastupitelé se přeli o materiály, které chtěly na program dodatečně zařadit opoziční ODS a ANO. Týkaly se zejména výběrového řízení na pronájem Šlechtovy restaurace ve Stromovce, zrušení části trasy autobusové linky H1 pro handicapované, magistrátních kontrol nebo počtu primátorových poradců. V Praze vládnou v koalici Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN).

Opozice předložila k hlasování 11 dokumentů, které chtěla do programu zařadit. Jediným úspěšným návrhem bylo přesunutí materiálu týkajícího se privatizace městských bytů. Původně byl navržen jako předposlední bod jednání, nově se o něm bude diskutovat po přestávce na oběd.

Opozice v diskusi zpochybnila výběr provozovatele Šlechtovy restaurace, kterou provedla v létě městská firma Obecní dům. Podle opozice je postup vedení města netransparentní. Na vedení Prahy se snesla kritika také kvůli zrušení části linky MHD označené H1 a sloužící handicapovaným. Zastupitelé kritizovali také počet primátorových poradců a na přetřes přišlo i téma magistrátních kontrol na radnicích. Podle opozice existuje podezření, že magistrát vysílá kontrolory podle toho, kdo na které radnici vládne. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) to odmítl.

Poslední dvě zasedání zastupitelů před prázdninami se protáhla do ranních hodin, to předposlední dokonce trvalo od čtvrtečních 09:00 do pátečních 07:30.