Pražští záchranáři mají nové vozy, chtějí sanitku pro infekční pacienty

Praha - Pražská zdravotnická záchranná služba (ZZS) rozšířila svůj vozový park o nový, výkonnější tahač pro zdravotnický kamion Golem a o druhý zdravotnický vůz pro evakuace a mimořádné situace Atego. V plánu je také nákup speciální sanitky pro převoz pacientů s vysoce infekční nákazou. Novinářům to dnes na představení nových vozů řekli zástupci záchranářů a vedení Prahy.

Fotogalerie

Golem slouží k řešení krizových situací a velkých akcí, disponuje stanem a při rozložení umožňuje na místě ošetřit až 12 pacientů na lůžkách intenzivní péče. Podle ředitele záchranářů Petra Koloucha byl stávající tahač deset let starý a bylo na čase jej vyměnit. Tahač Mercedes Benz, který vyšel na zhruba pět milionů korun, disponuje náhonem na všech šest kol a vyšším výkonem, takže se podle ředitele dostane na hůře dostupná místa.

Nový vůz Atego za zhruba čtyři miliony korun rovněž nese značku Mercedez Benz a doplní starší model stejného typu. Desetimetrové vozidlo umožní přepravit až 12 pacientů na nosítkách nebo až tři na nemocničních lůžkách, a to včetně přístrojů. Při případné evakuaci z nemocnice je tak pacienta možné i s postelí naložit do vozu a v jiném zařízení vyložit, aniž by bylo nutné s ním jinak hýbat.

Kolouch uvedl, že v souvislosti s děním kolem koronaviru ZZS požádala město o pořízení sanitky s infekční jednotkou pro převoz pacienta s vysoce nakažlivou infekcí. Tyto převozy nyní pro záchranáře zajišťuje soukromá firma, podle Koloucha by však bylo lepší, aby měli vlastní vůz. Ten by v případě nutnosti převezl pacienta do Nemocnice Na Bulovce, odkud dál už by ho do infekční nemocnice v Těchomíně opět vezla soukromá služba, protože vozy ZZS nemůžou mimo Prahu.

Vůz by za běžných okolností fungoval jako normální sanitka. Pořízení vozu podpořili náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) a radní pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha Sobě). "Pevně věřím, že se nám podaří na vůz vyčlenit v rozpočtu peníze," řekla Johnová.

Záchranná služba také průběžně obměňuje sanitky. Podle strategie rozvoje, kterou loni schválila pražská rada, se má z vozového parku ZZS obnovit v loňském a letošním roce 15 sanitek, v příštím roce deset. Na konci roku 2021 by měli záchranáři jezdit 80 sanitami, které budou maximálně šest let staré.

Pražská záchranná služba má více než 20 výjezdových základen a buduje další. Město také plánuje stavbu nového sídla administrativy a dispečinku, a to zřejmě na Střížkově. Roční rozpočet organizace je zhruba půl miliardy korun. Loni záchranáři řešili loni 128.238 případů, o 759 méně než předloni. Dispečeři přijali loni 209.000 volání na tísňové linky.