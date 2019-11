Pražští vrchní žalobci předali vyjádření ke kauze Čapí hnízdo NSZ

Ilustrační foto - Nejvyšší správní soud v Brně začal 16. dubna 2019 projednávat kárnou žalobu na pražského státního zástupce Jana Karabce. Hrozí mu v krajním případě až odvolání z funkce. Žaloba vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové (na snímku) mu klade za vinu to, že v pracovní době vytvořil několik desítek konceptů podání v právních věcech, které nesouvisely s plněním jeho pracovních úkolů. V jedné kauze prý Karabec navíc působil na žalobce z nižšího státního zastupitelství, aby činil konkrétní úkony. Karabec už dříve pro Českou justici uvedl, že tvrzení v kárné žalobě jsou nepřesná, případně vycházejí z dezinterpretovaných zjištění.

Praha - Pražské vrchní státní zastupitelství (VSZ) předložilo své vyjádření k rozhodnutí o zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo Nejvyššímu státnímu zastupitelství (NSZ) v Brně. V tiskové zprávě to dnes uvedla pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová. Obsah vyjádření neupřesnila. NSZ nyní přezkoumává rozhodnutí, kterým dozorující žalobce Jaroslav Šaroch zastavil stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a dalších aktérů případu. Vyjádření komentovat nebude, řekl ČTK jeho mluvčí Petr Malý.

"Vrchní státní zastupitelství v Praze informuje, že po provedení dohledového přezkumu rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze o zastavení trestního stíhání všech obviněných v tzv. kauze Čapí hnízdo předložilo Nejvyššímu státnímu zastupitelství své kvalifikované vyjádření," uvedla Bradáčová. Doplnila, že k obsahu se VSZ nebude vyjadřovat, dokud nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nebude informovat o svém vyhodnocení případu. Rozhodnutí o zastavení stíhání nabylo právní moci 17. září, na přezkum má NSZ tři měsíce.

Mluvčí NSZ Malý uvedl, že vyjádření nebude nijak komentovat. "Nejvyšší státní zastupitelství bude informovat až o konečném rozhodnutí ohledně přezkumu této věci," řekl ČTK.

V kauze čelili vedle Babiše obvinění také premiérova manželka Monika, děti Adriana Bobeková a Andrej Babiš, švagr Martin Herodes a rovněž bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Část, která se týkala premiérova syna, byla na jaře vyloučena k samostatnému řízení. Server Seznam zprávy na konci října uvedl, že policie navrhla jeho stíhání také zastavit.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. O rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila. Premiér vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Šaroch stíhání zastavil mimo jiné proto, že se nepodařilo opatřit důkazy o tom, že by obvinění uvedli v žádosti o poskytnutí dotace nepravdivé údaje, nebo by takové údaje zamlčeli. Protože akcie společnosti byly akciemi na majitele, nelze podle Šarocha také prokázat, kdo je v době podpisu smlouvy o poskytnutí dotace vlastnil.

Výpovědi bankéřů z banky HSBC, která Farmě Čapí hnízdo v minulosti poskytla úvěr, navíc podle Šarocha vyloučily pravdivost záznamů o tom, že byla společnost s Agrofertem v době projednávání žádostí o úvěr, jeho poskytování a splácení, v postavení mateřské a dceřiné společnosti. O tom, že bankovní dokumenty Čapí hnízdo s Agrofertem a premiérem propojují, psala v minulosti média. Bankéři ale podle Šarochova usnesení materiály označili za nepodložené a nepřesné.