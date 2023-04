Pražští starostové požadují setkání s představiteli pošty kvůli rušení poboček

Praha - Sněm pražských starostů požaduje osobní setkání s představiteli České pošty (ČP) kvůli plánovanému rušení poboček. Setkání se má uskutečnit nejpozději do pátku 21. dubna. Starostové rovněž žádají vládu, aby do doby, než budou jednání ukončena, neschvalovala zamýšlený plán rušení poštovních poboček. Samotné ČP pak starostové vyčítají nedostatečnou komunikaci a opominutí řady faktorů při výběru poboček, které mají skončit. ČTK to dnes za sněm sdělila mluvčí Prahy 9 Hana Boříková.

ČP se rozhodla zrušit na 300 poboček po celé zemi, a to kvůli svému ztrátovému hospodářství. V metropoli se má rušit 35 ze 106 poboček a změna se dotkne 13 z 22 takzvaných velkých městských částí. Nejvíce poboček ubude v Praze 4 a 6, a to shodně po pěti. Ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) již dnes dopoledne vyzvala Praha 13, aby přehodnotil plán rušení pošt.

"Jakkoli chápu ekonomické potíže pošty, se zavíráním poboček, aniž by byly informovány městské části, nemohu souhlasit. Chceme s ČP jednat, aby zůstala v budoucnu bez dalších 'šokových' zpráv zachována dostupnost služeb. Digitalizace není samospásná a není u nás na takové úrovni, abychom poštu alespoň občas nepotřebovali," uvedl starosta Prahy 9 a pražský zastupitel Tomáš Portlík (ODS).

Pošta podle pražských starostů při výběru uzavíraných pošt nezohlednila specifika a lokální kritéria jako dopravní obslužnost, bariérovost nebo hustota a počet obyvatel. Navíc podle nich není jasné, jakým způsobem a podle jakých kritérií ČP pobočky k zavření vybírala. Se starosty navíc nikdo nediskutoval klíč, podle kterého byly pobočky k rušení vybírány, tvrdí jejich sněm.

Poště pak starostové vytýkají celkový způsob komunikace. O rušení poboček se starostové ve většině dozvěděli z médií, další pak z dopisů, které jim přišly datovou schránkou minulý týden v pátek v 01:00, uvedli.

Rušené pobočky pošta vybírala podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability provozu a podle kritérií důležitých z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost MHD. Pošta chce tímto krokem snížit ztrátu. Pokud by nepřijala úsporná opatření, skončila by letos v insolvenci.