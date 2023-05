Pražští silničáři zahájili letošní opravy Barrandovského mostu

Začíná letošní etapa oprav Barrandovského mostu, potrvá do 14. srpna. Opravy zahrnují práce na severní polovině jižního mostu a na barrandovské rampě z ulice K Barrandovu, 15. května 2023, Praha.

Začíná letošní etapa oprav Barrandovského mostu, potrvá do 14. srpna. Opravy zahrnují práce na severní polovině jižního mostu a na barrandovské rampě z ulice K Barrandovu, 15. května 2023, Praha. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Pražští silničáři zahájili dnes ráno letošní opravy Barrandovského mostu. Zahrnují práce v levé polovině jižního mostu ve směru ze Smíchova do Braníku a na barrandovské rampě z ulice K Barrandovu. Práce potrvají 92 dnů, tedy do 14. srpna. Dopravní problémy zatím nenastaly. Novinářům to dnes řekli primátor Bohuslav Svoboda (ODS), jeho náměstek Zdeněk Hřib (Piráti) a náměstek ředitele Technické správy komunikací (TSK) Josef Richter. Doprava bude podobně jako loni vedená ve třech namísto nynějších čtyř jízdních pruzích v každém směru. Barrandovská rampa bude uzavřena.

Rekonstrukce mostu začala loni na jižní polovině jeho jižní části. Práce jsou rozložené do několika let a potrvají vždy jen část roku. Za celé období vyjdou na 594,5 milionu korun. Soumostí z roku 1983 tvořené dvěma částmi, severní a jižní, se dosud nikdy neopravovalo.

"O víkendu jsme stavěli dopravní opatření a již včera (v neděli) bylo možné pracovat na staveništi, takže včera (v neděli) se odmontovávala svodidla, dnes od rána jedou frézy, frézuje se vozovka, kdy se co nejdříve potřebujeme dostat k nosné konstrukci mostu, abychom mohli dělat vyrovnávací vrstvy a následně izolace, římsy a tak dále. Všechno už jede na plné obrátky," řekl ČTK Richter.

Frézování vozovky by mělo být hotovo do úterý a následně se dělníci pustí do bourání říms, které byly navrtány a dělníci je nařežou. "Přijede těžká mechanizace a bude římsy bourat bouracími kladivy. Musíme nynější římsy zlikvidovat. Pak následuje odstraňování izolace," řekl Richter.

Řidiči by měli využít objízdné trasy přes Pražský okruh, bude otevřen sjezd do Písnice. Rozšířena už byla sjízdná rampa z Modřanské na Jižní spojku. Stejně jako loni bude v provozu vratná rampa u Lihovaru, kterou využijí řidiči jedoucí z ulice K Barrandovu na Jižní spojku. Posílena bude po dobu oprav MHD, ve vybraných ulicích budou provizorní vyhrazené pruhy pro autobusy. Zvýšena je preference MHD v křižovatkách. Podle Hřiba zatím vážné problémy v dopravě nevznikají.