Pražští radní vyvěsili tibetskou vlajku

Praha - Pražští radní dnes vyvěsili tibetskou vlajku jako připomenutí protičínského povstání v roce 1959, při kterém zahynulo nejméně 80.000 Tibeťanů. Vlajka od dnešního dne vlaje i na většině radnic pražských městských částí. Cílem kampaně, do které se zapojují úřady, školy a instituce, je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu.

"Je to symbol toho, že Praha nemusí mít kontakty s komunistickou diktaturou Čínské lidové republiky za každou cenu, a je to i sympatie nás, v naší zemi, že i my jsme si tu zažili období, kdy jsme měli problém s naším národním sebeurčením a víme, jaké to je, být okupován od nedaleké mocnosti," řekl dnes novinářům primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti). Doplnil, že Praha vlajku vyvěšuje potřetí od doby, kdy byla tradice na čtyři roky přerušená.

Celkem se letos podle webových stránek hnutí Lungta, které akci Vlajka pro Tibet v Česku organizuje, zúčastní 46 z 57 pražských městských částí. Vyvěšení vlajky ohlásily například městské části Praha 1, Praha 6 nebo Praha-Zbraslav. K akci se naopak neplánuje připojit radnice v Dolních Počernicích. Další městské části, jako třeba Praha 8 nebo Zličín nebo Uhříněves, se k tomu, zda se k akci připojí, podle organizátora nevyjádřily.

Mezinárodní kampaň s názvem Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv Tibeťanů.

Akce připomíná 80.000 obětí povstání v tibetském správním centru Lhase v roce 1959. Čeští sympatizanti svobodného Tibetu se k vyvěšování vlajek poprvé připojili v roce 1996.

K akci Vlajka pro Tibet se letos v ČR podle sdružení Lungta připojí asi 802 obcí, měst, městských částí nebo krajů a 114 škol. V 16:00 pak spolek před čínským velvyslanectvím umístí 156 tibetských vlajek, které mají symbolizovat 156 upálených Tibeťanů.