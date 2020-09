Pražští radní schválili zákaz automatů, rozhodnou zastupitelé

Praha - Pražští radní na dnešním jednání schválili návrh nové vyhlášky o hazardu, která by v případě přijetí znamenala plošný zákaz tzv. technických her, tedy herních automatů a videoloterijních terminálů na celém území města. Finální rozhodnutí bude na zastupitelstvu, které se sejde ve čtvrtek. V poslední době se proti návrhu vyjádřili zástupci opozičních ANO a ODS i koaličního STAN. Plošný zákaz automatů kritizují i některé městské části v čele s Prahou 1.

Základním principem vyhlášky je povolit tzv. živou hru v městských částech, které si nezvolí nulovou toleranci hazardu, a zároveň zakázat všechny technické hry. "Hlavní město Praha přitom vychází z předpokladu, že negativní důsledky provozování hazardních her jsou spojeny zejména s provozováním technických her, které jsou dlouhodobě považovány za nejrizikovější," píše se v důvodové zprávě k vyhlášce. Nulovou toleranci podle dokumentu požaduje 41 městských částí z 57. Mezi živé hry patří například ruleta nebo karetní hry.

O výjimky ze zákazu automatů pro vybrané podniky žádalo devět městských částí, a to Praha 1, 3, 9, 11, 13, 14, 15, 17 a 18. Později se připojil Zličín. Magistrát ohledně možnosti jejich žádostem vyhovět oslovil advokátní kancelář, která měla navrhnout objektivní kritéria, podle kterých by se v souladu s požadavky antimonopolního úřadu výjimky udělovaly. To se prý však nepodařilo.

Šetření provedené magistrátem podle dokumentu odhalilo, že řada podniků, které jsou vedeny jako kasina, jsou ve skutečnosti herny pouze s automaty a podmínku živé hry obcházejí umístěním kola štěstí nebo stolků na kostky, které však nikdo nehraje a jejich obsluha zároveň pracuje například za barem. Živé hry jsou navíc často nastaveny tak, aby byly pro hráče neatraktivní. Pracovníci magistrátu navštívili 40 procent provozoven v metropoli a obcházení pravidel podle zprávy nalezli ve většině podniků v Praze 1, 3, 9, 11, 13 a 14.

Tyto závěry podle dokumentu potvrzuje Celní správa, která má kontrolu kasin na starosti. Od začátku roku 2019 do konce července letošního roku provedli celníci 80 kontrol kasin, z toho v 60 případech zjistili porušení zákona. Porušení se dopustilo 58 podniků ze 101, které jsou nyní v metropoli povoleny. "Z uvedeného je (...) zřejmé, že v současné době představují tzv. "kvazikasina" většinu provozoven na území hlavního města Prahy," píše se v dokumentu.

Magistrátu a městským částem jdou z daně z hazardních her peníze, které musí ze zákona využít na podporu sportu, kultury, školství a sociální oblasti. Podle protestujících městských částí bude jejich výpadek v době koronavirové krize znát citelněji než jindy. Magistrát uvedl, že podniky v případě schválení vyhlášky budou muset automaty rušit až po vypršení vydaných povolení, takže v následujících třech letech nebudou výpadky nijak citelné. Náměstek primátora pro finance Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) navíc dostal za úkol navrhnout způsob kompenzace výpadů příjmů městských částí daných omezením hazardu. Dnes řekl, že výpadek z příjmů města asi 400 milionů korun ročně nastane až zhruba za tři roky a že město by mělo být schopno se bez peněz z automatů obejít.

Radní Hana Marvanová (za STAN), která vyhlášku připravila, ji minulý týden z jednání radních stáhla na žádost náměstka Petra Hlubučka (STAN), aby ji projednala pražská organizace STAN. "Na vyhlášce se nezměnilo nic, pouze jsme vysvětlovala kolegům důvody, proč je takto formulovaná," řekla dnes radní a dodala, že výbor STAN i klub Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) vyhlášku jednomyslně schválili, stejně jako dnes radní.

Původní vyhláška o hazardu byla v uplynulých letech několikrát novelizována. Nyní platí znění, které stanovilo místa a čas, kde a kdy lze provozovat loterie a jiné podobné hry. Tuto formu však podle radní Marvanové napadli provozovatelé kasin v různých městech u antimonopolního úřadu a například v případě Ostravy již úřad rozhodl v jejich prospěch, takže se dá předpokládat, že se tak stane i v případě Prahy. Vyhlášku je proto podle ní nutné změnit.

Příjmy Prahy z podílu na dani z hazardních her:

Rok Částka (Kč) 2016 936,754.000 2017 843,016.000 2018 690,320.000 2019 769,527.000* 2020 (1-7) 402,077.000**

* z toho z technických her 422,295.000

** z toho z technických her 201,177.000

zdroj:MHMP

Radnice, kde má podle návrhu platit úplný zákaz hazardu:

Praha 2 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 10 Praha 12 Praha 19 Praha 20 Praha 21 Praha 22 Benice Březiněves Čakovice Dolní Měcholupy Dolní Počernice Dubeč Ďáblice Klánovice Koloděje Kolovraty Křeslice Libuš Lipence Lochkov Lysolaje Nebušice Nedvězí Petrovice Přední Kopanina Řeporyje Satalice Slivenec Suchdol Šeberov Štěrboholy Troja Újezd Velká Chuchle Zbraslav Zličín

zdroj: MHMP