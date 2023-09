Pražští radní projednají stavbu tramvajových tratí i přidělování bytů

Ilustrační foto - Čtvrtá část ustavující schůze pražského zastupitelstva, ze které by mělo vzejít nové vedení metropole, 16. února 2023, Magistrát hl. města Prahy. Nově zvolený primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Ilustrační foto - Čtvrtá část ustavující schůze pražského zastupitelstva, ze které by mělo vzejít nové vedení metropole, 16. února 2023, Magistrát hl. města Prahy. Nově zvolený primátor Bohuslav Svoboda (ODS). ČTK/Šimánek Vít

Praha - Pražští radní dnes budou jednat o přípravě stavby tramvajových tratí, modernizaci Strahovského tunelu, vybudování parku na Rohanském ostrově v Karlíně nebo technicko-materiální pomoci Ukrajině. Radní projednají také pravidla přidělování městských bytů nebo přidělení dotací městským částem na rozvoj sportovišť. Zabývat se budou také výší jízdného pro pravidelné bezpříspěvkové dárce krve.

Nová pravidla pro přidělování městských bytů měli radní na programu již na několika posledních zasedáních. Pokaždé byl materiál nakonec z jednání stažen, neboť na něm nepanovala v magistrátní koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Piráti a STAN shoda.

Radní dnes proberou rovněž přípravu projektu dvou tramvajových tratí, a to z Podbaby do Bohnic a z Dvorců přes Budějovickou do Michle na Praze 4. Diskutovat budou také o výběru dodavatele parku Maniny a koncepce Rohanského ostrova. V parku má být mimo jiné umístěn památeční zvon #9801, který připomíná všechny zvony zrekvírované nacisty.